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資策會攜四大法人智庫簽署MOU 推AI知識平台強化產業決策

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
21日資策會執行長范俊逸（中）與紡織產業綜合研究所協理陳宏恩（左一）、生物技術開發中心執行長李財坤（左二）、中華經濟研究院院長連賢明（右二）、食品工業發展研究所所長廖啓成（右一），共同簽署合作備忘錄，期盼聯合打造跨域共享AI知識生態系，發展為企業可信賴的法人智庫數據幕僚，擴大法人智庫的產業影響力。圖／資策會提供
21日資策會執行長范俊逸（中）與紡織產業綜合研究所協理陳宏恩（左一）、生物技術開發中心執行長李財坤（左二）、中華經濟研究院院長連賢明（右二）、食品工業發展研究所所長廖啓成（右一），共同簽署合作備忘錄，期盼聯合打造跨域共享AI知識生態系，發展為企業可信賴的法人智庫數據幕僚，擴大法人智庫的產業影響力。圖／資策會提供

財團法人資訊工業策進會（資策會）攜手四大法人智庫，推出具跨域整合能力的「法人智庫AI知識平台」，21日資策會與中華經濟研究院、生物技術開發中心、食品工業發展研究所，以及紡織產業綜合研究所等四大策略合作夥伴，正式簽署合作備忘錄，期盼聯合打造跨域共享AI知識生態系，擴大法人智庫研究在AI時代的產業影響力。

AI應用已由工具導入，邁向深度的知識治理階段。面對千變萬化的產業挑戰，單一領域知識已難以因應，知識的跨域整合已勢在必行。

資策會執行長范俊逸致詞表示，全球政經局勢的快速變動使得企業正面臨前所未有的挑戰，而法人智庫長年累積了豐富的研究成果、產業數據與政策觀察，如能有效的整合既有領域知識與數據資產，將有機會將其轉化為產業創新的關鍵動能。

此外，本次MOU簽署是啟動「法人智庫AI知識平台」的重要里程碑，此平台將促進法人智庫的情報串聯與數據資產應用，提升知識檢索、分析與決策效率，深化跨領域的研究交流與創新應用。

資策會產業情報研究所（MIC）所長洪春暉進一步說明，「法人智庫AI知識平台」的願景是能成為企業專屬的法人智庫數據幕僚，此平台以資策會MIC生成式AI研究成果為基礎、結合本會數位轉型研究院的AI研究能量，匯聚五大法人智庫研究核心，導入檢索增強生成（RAG）技術，方便企業運用涵蓋電子資訊、紡織、食品、生技，以及總體經濟等多元領域知識的向量資料庫，可協助企業快速生成研究報告與產銷數據資料、觀測前瞻議題等，極大化的縮短企業篩選與整理資訊的時間成本。

資策會表示，此次合作標誌著臺灣法人智庫正式邁出知識共享與跨域共創的關鍵一步。21日簽署儀式在中華經濟研究院院長連賢明、生物技術開發中心執行長李財坤、食品工業發展研究所所長廖啓成，以及紡織產業綜合研究所協理陳宏恩的共同參與下已圓滿完成，期盼法人智庫的新協作機制，能成為未來推動臺灣產業創新發展的關鍵力量。

資策會21日舉辦「法人智庫AI知識平台MOU簽署儀式」，圖為活動合影，左起為：資策會MIC所長洪春暉、紡織產業綜合研究所協理陳宏恩、生物技術開發中心執行長李財坤、資策會執行長范俊逸、中華經濟研究院院長連賢明、食品工業發展研究所所長廖啓成、資策會副執行長林玉凡。圖／資策會提供
資策會21日舉辦「法人智庫AI知識平台MOU簽署儀式」，圖為活動合影，左起為：資策會MIC所長洪春暉、紡織產業綜合研究所協理陳宏恩、生物技術開發中心執行長李財坤、資策會執行長范俊逸、中華經濟研究院院長連賢明、食品工業發展研究所所長廖啓成、資策會副執行長林玉凡。圖／資策會提供

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