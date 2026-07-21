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明年調漲晶片價格？日媒曝漲幅最高達10% 台積電回應
針對日媒報導台積電將於明年調漲先進製程與成熟製程晶片價格，台積電表示，不評論價格問題，但台積電定價策略始終是策略導向而非機會導向，會持續與客戶緊密合作以提供價值。
日經亞洲（Nikkei Asia）今天引述多名消息人士的說法報導，為反映材料、製造設備以及新建海外晶片廠成本上升帶來的壓力，台積電已與客戶討論漲價事宜，預計於2027年調漲先進製程與成熟製程晶片生產服務的價格，漲幅最高可達10%，具體取決於客戶與產品類型。
針對漲價傳聞，台積電傍晚接受中央社記者詢問時回應，「不評論價格問題」，但台積電的定價策略始終為策略導向而非機會導向，台積電會持續與客戶緊密合作以提供價值。
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