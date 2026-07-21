中華電信新促案登場！辦5G門號 熱門手機0元起、抽日本關西周遊券

迎接夏日出遊熱潮，中華電信（2412）宣布，推出「暢玩樂園 精采一夏」活動，凡申辦精采5G月繳799元以上（24個月以上）或精采5G加值等指定方案，即享KKday全站4%折扣優惠（不限消費金額），至活動網頁登錄雙周抽「雙人日本關西樂享周遊券」，可自由搭配兌換2張日本環球影城門票、熱門觀光車票及景點體驗券；另有機會獲得六福村遊樂園、義大遊樂世界、劍湖山世界雙人門票及Hami Point 999點等好禮。

中華電信指出，活動期間申辦精采5G購機方案月繳999元，SAMSUNG Galaxy A27、Google Pixel 10a零元起；精采5G贈點方案指定資費，最高享Hami Point 10,000點，可於Hami Point點數商城兌換Nintendo Switch 2超級瑪莉歐同捆組、foodpanda即享券等熱門商品，還有機會獲得福容大飯店萬元即享券及Hami Point 500點，今夏換機、旅遊玩樂一次滿足！

另外，中華電信表示，申辦精采5G加值方案月繳799元起，於12個月租期內可任選Hami Video電視運動館及影劇館+、Hami書城、YouTube Premium個人方案及Google AI Plus (2 TB)等加值服務免月租優惠多選一，再加贈10GB上網量或熱點分享量，滿足客戶影音娛樂、AI應用及雲端儲存等多元需求。申辦行動資安樂遊包、Google One+防駭守門員雙享包或色情守門員行動版+行動上網時間管理Pro年約方案，再贈50元超商即享券；Disney+高級方案與Hami Video電視運動館合購價每月只要335元（原價534元）。

因應暑期海外旅遊需求上升，中華電信表示，同步推出國際漫遊優惠，8月31日前透過網路門市或APP申請日韓指定方案加量不加價，日本8GB升級至10GB只要688元、12GB升級至15GB享優惠價988元；韓國升級至10GB 588元、15GB只要788元。9月15日前申辦「全球通」多日日租型方案優惠價1,199元起，方案涵蓋超過120個國家。