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日媒：台積電先進與成熟製程 明年起漲價10%
日媒引述消息人士報導，台積電的先進與成熟製程晶片，明年起將漲價10%，以反映材料、生產設備、海外設廠的高漲成本。
知情人士透露，台積電的7奈米與更先進製程，基本漲幅在5%-10%之間，端視客戶和產品而定。若廠商額外下訂高效能晶片，台積打算在5%-10%的基本漲幅之外，再收取10%-15%費用。有鑑於此，部分先進晶片的總漲幅可能超過10%。
包括12、16、28奈米等的成熟製程，台積研擬最多漲價10%，但部分產品漲幅可能低於此一水準。成熟製程晶片占台積最新一季營收的約23%。
台積與客戶6月左右開始談判，7月商定，新價格定於明年初生效。內情人士說，台積採取較不激進的做法，未即刻漲價，而是等到明年再調漲，以便給予客戶調整時間。
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