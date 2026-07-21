英業達運用西門子軟體優化設計流程 打造製造卓越新標竿

西門子宣布，全球高科技電子及伺服器製造領導企業英業達（Inventec Corporation）已導入西門子 Valor NPI 軟體及 Process Preparation X 解決方案，全面強化其伺服器與筆記型電腦產品線的可製造性設計（DFM，Design for Manufacturing）效率及生產品質。

英業達是總部設於台灣的大型原始設計製造商（ODM）及原始設備製造商（OEM），為全球領導品牌設計並製造筆記型電腦、伺服器及其他電子設備。隨著伺服器與人工智慧驅動硬體設計的複雜度持續提升，設計與製造之間的落差已成為企業需突破的關鍵瓶頸。英業達亟需一套具備可擴充性的自動化方案，以改善早期製造就緒度並提升生產品質。

透過導入西門子 Valor NPI，英業達將自動化DFM驗證整合至其開發工作流程，使工程團隊能在生產前識別並解決製造相關議題。這項轉變協助英業達大幅減少後期設計變更，提高一次通過良率，並將來自印刷電路板（PCB）及組裝合作夥伴的工程澄清（EQ）清單數量減少 50% 以上。

英業達ECAD部資深經理陳旺宗表示：「我們的目標是以快速精確的方式為客戶提供伺服器與筆記型電腦尖端技術，藉由西門子的軟體解決方案，我們已從手動、以文件為基礎的流程，轉型為全數位化工作流程。這使我們能夠在生產啟動前識別並解決潛在製造問題，加速產品上市時程，縮短工程變更週期，並強化設計與製造團隊之間的協作。」

與此同時，英業達布署了西門子 Process Preparation X，以優化表面黏著技術（SMT）程式設計及數位化作業指導書產出流程。該方案建構了跨多品牌SMT設備的統一程式設計環境，透過虛擬驗證減少手動資料轉換，避免極性、偏移及置件錯誤。最終，英業達得以在試產前更早發現 DFM 及設備相關議題，SMT程式準備效率提升高達 50%，每年可自動且零錯誤地產出 20000 餘份生產作業指導書，並提升其全球製造業務的一致性與品質水準。