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中美晶攜手聯合再生能源 赴美合資設立太陽能模組廠

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中美晶與聯合再生今日宣布共同投資成立美國太陽能模組製造公司。左起依序為中美晶子公司續升綠能總經理陳蓓怡、中美晶總經理陳振乾、中美晶董事長徐秀蘭、專業經理人葉正賢、聯合再生董事長洪傳獻、聯合再生能源執行長張為策，以及聯合再生能源事業總經理姜暭先。圖／中美晶、聯合再生共同提供
中美晶與聯合再生今日宣布共同投資成立美國太陽能模組製造公司。左起依序為中美晶子公司續升綠能總經理陳蓓怡、中美晶總經理陳振乾、中美晶董事長徐秀蘭、專業經理人葉正賢、聯合再生董事長洪傳獻、聯合再生能源執行長張為策，以及聯合再生能源事業總經理姜暭先。圖／中美晶、聯合再生共同提供

中美晶（5483）與聯合再生今日（21）日宣布，將共同投資成立美國太陽能模組製造公司，規劃建置年產能 1GW 的太陽能模組廠，總投資金額約 4000萬美元，由中美晶持股51%、聯合再生持股 49%，並由太陽能產業資深專業經理人葉正賢領軍。合資公司將以美國在地製造為核心，整合雙方在材料供應、技術研發、產品製造、銷售通路及品牌經營等領域的經驗，聚焦太陽能模組製造、客戶服務及在地供應鏈建置，提供兼具品質、可靠度、可追溯性、銀行可融資性（Bankability）及供應鏈透明度的太陽能模組產品。

中美矽晶與聯合再生看好美國太陽能市場長期發展潛力，決定共同投資設立美國模組廠。雙方攜手布局美國市場，進一步強化對北美客戶的服務能力與供應彈性，並掌握美國能源轉型及在地製造發展所帶來的市場會。

本次合作結合雙方在太陽能產業鏈不同環節的優勢。中美矽晶深耕產業逾40年，布局半導體及再生能源事業，長期投入太陽能電池技術與高效率產品發展，具備全球製造管理、國際市場布局、產業投資及供應鏈整合能力，並擁有穩健財務實力與深厚客戶信任基礎。

未來合資公司將結合中美矽晶於太陽能電池技術、全球製造管理及國際市場布局的優勢，以及聯合再生能源於模組技術、品質管理及市場通路的專業，串聯太陽能產業鏈關鍵環節，共同打造兼具安全性、可靠性、供應鏈透明度及長期履約能力的美國在地供應平台，為美國市場提供值得信賴且具長期競爭力的產品與服務。

聯合再生能源董事長洪傳獻表示：「聯合再生能源具有技術、品質與產業鏈整合的Total Solution 實力，本次與中美矽晶的合作，組成台灣最頂尖的太陽能供應鏈團隊，綜合雙方在國際市場的競爭優勢，展現了台灣在全球能源轉型、地緣政治新局中的關鍵角色與價值。」

中美晶董事長徐秀蘭則表示：「美國為全球能源轉型的重要市場，本次合作不僅展現雙方對美國市場長期發展的信心，更結合台灣在再生能源領域累積多年的技術、製造與經營實力。中美晶期待攜手聯合再生，共同打造值得客戶信賴的在地供應平台，掌握能源轉型與在地製造帶來的發展契機!」

中美晶 太陽能 再生能源 徐秀蘭 聯合再生

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