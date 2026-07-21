揭設立TEEMA科學園區初衷 電電公會劉揚偉：有規劃3大目標

電電公會21日舉行「TEEMA科學園區招商說明會暨墨西哥投資論壇」，電電公會理事長暨鴻海（2317）董事長劉揚偉致詞表示，公會在規劃TEEMA科學園區時有設定三大目標，包含不論大小廠商皆能享受同等待遇、園區有統一對外窗口以及園區必須能打造台灣人在食衣住行熟悉的環境，不用擔心生活不適應的問題。

提起設立科學園區初衷，劉揚偉分析，主要是兩個原因，第一，看到台灣廠商，尤其是中小企業廠商在海外打拚的時候，因為公司規模不夠大，常會碰上需要很多幫助，但多數時間他們找不到可以協助的對象。因此，公會在得知這個情況後，就想應該怎麼樣來幫助他們在國外發展。

其次，劉揚偉表示，當接觸很多國外政府招商單位的時候，他們也很辛苦，因為他要一個一個與廠商接觸，但他只有那麼多精力，能接觸到的廠商有限，因此，我們想是否能組織一個團隊或組織，來協助我們中小企業及在地政府，把雙方媒合做好。

劉揚偉表示，經過兩三年的努力，我們收到很多當地政府熱烈反應，而墨西哥政府反應很快，所以墨西哥成為我們第一個科學園區所在地。

劉揚偉提到，在規劃科學園區時，經過跟廠商溝通後，有設立三個大目標。第一、希望在我們的園區裡面，不管大中小廠商，他們受到的待遇都是類似的；第二、在我們園區裡面，一定要有一個統一的對外窗口，讓我們的企業可以很容易地跟當地政府溝通；第三、我們畢竟是台灣廠商，希望園區食衣住行能有台灣人熟悉的環境，不用擔心生活不適應的問題。