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HOYA BIT AI金寶登上AWS Summit Taipei 彭云嫻分享AI Agent落地實戰

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
HOYA BIT創辦人彭云嫻受邀登上2026 AWS Summit Taipei千人舞台，以旗下「AI 金寶」為例，分享攜手AWS 運用Amazon Bedrock AgentCore打造安全治理與可擴展的AI Agent基礎架構。圖／HOYA BIT提供
HOYA BIT創辦人彭云嫻受邀登上2026 AWS Summit Taipei千人舞台，以旗下「AI 金寶」為例，分享攜手AWS 運用Amazon Bedrock AgentCore打造安全治理與可擴展的AI Agent基礎架構。圖／HOYA BIT提供

AI是全球各產業爭相發展的方向，與全球趨勢同步，HOYA BIT今年推出台灣首個可透過自然語言完成虛擬資產交易的AI Agent「AI 金寶」，大幅降低數位資產使用門檻。HOYA BIT因此受邀登上AWS Summit Taipei千人舞台，由創辦人彭云嫻帶領著團隊，分享如何運用Amazon Bedrock AgentCore建立兼具安全治理、權限控管與可擴展能力的AI Agent基礎架構，協助企業從單一AI應用邁向可持續發展的多Agent生態。

適逢AWS創立20周年，AWS於2026年AWS Summit Taipei宣告代理型AI（Agentic AI）正式進入產業落地階段；Visa等國際科技與支付龍頭最新研究亦顯示，AI Agent已從概念驗證走向真實交易應用，全球金融與科技產業正加速迎接AI自主執行的新時代。彭云嫻分享，Amazon Bedrock AgentCore已被Nasdaq、Visa、Experian等國際企業應用於量產環境，協助企業建立具備安全治理、權限控管與可擴展能力的Agent基礎架構，HOYA BIT也藉此展現台灣團隊與全球科技與金融產業同步推進Agentic AI落地的實力。

HOYA BIT「AI金寶」可透過自然語言完成加密貨幣交易，只需說出「我要買一顆比特幣」等指令，AI金寶即可理解需求、自動生成交易訂單，使用者完成最後確認後即可執行交易。從入金引導、即時報價與市場趨勢查詢、個人資產總覽，到閃兌與建立定期定額或日日生幣訂單、歷史回測試算，乃至到價通知設定與訂單查詢，均可透過自然語言一站完成。無論是第一次接觸加密貨幣的新手，或習慣以語音與AI互動的族群，都能以更簡單的方式參與資產配置。AI金寶的誕生，讓團隊累積大量AI Agent產品開發與營運經驗，隨著AI應用持續擴展，HOYA BIT發現真正的挑戰已不只是打造一個AI Agent，而是如何支援更多不同類型Agent的開發、部署、安全治理與維運，因此開始投入企業級AI Agent平台的建置。

HOYA BIT創辦人彭云嫻表示，AI金寶不只是新的互動介面，更代表軟體開始具備自主完成任務的能力，讓交易所回歸普惠金融的本質，降低使用摩擦力，讓更多人能輕鬆參與金融市場，為了響應金管會「全齡金融」概念，HOYA BIT同時也思考如何讓這樣的能力可以安全且持續地擴展。

打造AI Agent的門檻正在降低，但真正決定企業能否規模化落地的關鍵，在於是否具備權限管理、安全防護、工具整合與執行追蹤的能力。為此，HOYA BIT選擇與AWS深度合作，導入Amazon Bedrock AgentCore作為企業級AI Agent平台核心架構，整合 AI Agent 開發所需的部署流程、工具管理、權限治理、安全防護與執行監控等共通能力，讓開發團隊能更專注於 AI Agent 本身的業務邏輯，同時兼顧企業治理與安全需求。透過 AWS 的雲端基礎，HOYA BIT得以將AI金寶從單一產品推進至可持續擴展的企業級AI Agent生態，為更多企業提供AI導入與規模化落地的實務經驗。

彭云嫻表示，透過與AWS的合作，HOYA BIT不只將產品做出來，更希望這套從零到規模化的經驗，能成為台灣企業導入AI Agent的參考範本。

根據Visa與Artemis最新研究顯示，AI Agent已開始進入真實支付場景，不再只是技術展示。未來，信用卡、穩定幣與各類支付工具將可能在AI執行任務的不同階段發揮作用，金融基礎設施也將從過去「服務人」逐步走向「同時服務人與 AI」。

彭云嫻表示，AI金寶是HOYA BIT探索AI Agent的第一步，而打造企業級AI Agent平台，則是為未來更多金融應用做好準備。相信，真正的競爭力不在於推出多少AI應用，而在於能不能讓用戶與AI都在一套安全的環境裡共同成長，希望持續透過AI技術，打造更安全、更直覺、更普及的金融服務，也讓台灣團隊在Agentic AI時代持續與國際同步。

Visa AI

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