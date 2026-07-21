HOYA BIT AI金寶登上AWS Summit Taipei 彭云嫻分享AI Agent落地實戰

AI是全球各產業爭相發展的方向，與全球趨勢同步，HOYA BIT今年推出台灣首個可透過自然語言完成虛擬資產交易的AI Agent「AI 金寶」，大幅降低數位資產使用門檻。HOYA BIT因此受邀登上AWS Summit Taipei千人舞台，由創辦人彭云嫻帶領著團隊，分享如何運用Amazon Bedrock AgentCore建立兼具安全治理、權限控管與可擴展能力的AI Agent基礎架構，協助企業從單一AI應用邁向可持續發展的多Agent生態。

適逢AWS創立20周年，AWS於2026年AWS Summit Taipei宣告代理型AI（Agentic AI）正式進入產業落地階段；Visa等國際科技與支付龍頭最新研究亦顯示，AI Agent已從概念驗證走向真實交易應用，全球金融與科技產業正加速迎接AI自主執行的新時代。彭云嫻分享，Amazon Bedrock AgentCore已被Nasdaq、Visa、Experian等國際企業應用於量產環境，協助企業建立具備安全治理、權限控管與可擴展能力的Agent基礎架構，HOYA BIT也藉此展現台灣團隊與全球科技與金融產業同步推進Agentic AI落地的實力。

HOYA BIT「AI金寶」可透過自然語言完成加密貨幣交易，只需說出「我要買一顆比特幣」等指令，AI金寶即可理解需求、自動生成交易訂單，使用者完成最後確認後即可執行交易。從入金引導、即時報價與市場趨勢查詢、個人資產總覽，到閃兌與建立定期定額或日日生幣訂單、歷史回測試算，乃至到價通知設定與訂單查詢，均可透過自然語言一站完成。無論是第一次接觸加密貨幣的新手，或習慣以語音與AI互動的族群，都能以更簡單的方式參與資產配置。AI金寶的誕生，讓團隊累積大量AI Agent產品開發與營運經驗，隨著AI應用持續擴展，HOYA BIT發現真正的挑戰已不只是打造一個AI Agent，而是如何支援更多不同類型Agent的開發、部署、安全治理與維運，因此開始投入企業級AI Agent平台的建置。

HOYA BIT創辦人彭云嫻表示，AI金寶不只是新的互動介面，更代表軟體開始具備自主完成任務的能力，讓交易所回歸普惠金融的本質，降低使用摩擦力，讓更多人能輕鬆參與金融市場，為了響應金管會「全齡金融」概念，HOYA BIT同時也思考如何讓這樣的能力可以安全且持續地擴展。

打造AI Agent的門檻正在降低，但真正決定企業能否規模化落地的關鍵，在於是否具備權限管理、安全防護、工具整合與執行追蹤的能力。為此，HOYA BIT選擇與AWS深度合作，導入Amazon Bedrock AgentCore作為企業級AI Agent平台核心架構，整合 AI Agent 開發所需的部署流程、工具管理、權限治理、安全防護與執行監控等共通能力，讓開發團隊能更專注於 AI Agent 本身的業務邏輯，同時兼顧企業治理與安全需求。透過 AWS 的雲端基礎，HOYA BIT得以將AI金寶從單一產品推進至可持續擴展的企業級AI Agent生態，為更多企業提供AI導入與規模化落地的實務經驗。

彭云嫻表示，透過與AWS的合作，HOYA BIT不只將產品做出來，更希望這套從零到規模化的經驗，能成為台灣企業導入AI Agent的參考範本。

根據Visa與Artemis最新研究顯示，AI Agent已開始進入真實支付場景，不再只是技術展示。未來，信用卡、穩定幣與各類支付工具將可能在AI執行任務的不同階段發揮作用，金融基礎設施也將從過去「服務人」逐步走向「同時服務人與 AI」。

彭云嫻表示，AI金寶是HOYA BIT探索AI Agent的第一步，而打造企業級AI Agent平台，則是為未來更多金融應用做好準備。相信，真正的競爭力不在於推出多少AI應用，而在於能不能讓用戶與AI都在一套安全的環境裡共同成長，希望持續透過AI技術，打造更安全、更直覺、更普及的金融服務，也讓台灣團隊在Agentic AI時代持續與國際同步。