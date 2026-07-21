攜聯合再生赴美 中美晶董座徐秀蘭：不是從零開始、環球晶經驗加速布局

中美晶（5483）董事長徐秀蘭21日表示，這次攜手聯合再生能源赴美投資，目標不只是蓋一座太陽能模組廠，而是要在美國建立一個從技術、製造、供應鏈到品牌及客戶服務的完整平台，就近掌握當地能源轉型商機。

中美矽晶與聯合再生能源（3576）21日宣布在美國成立合資公司，規劃興建年產能1GW的太陽能模組廠，總投資金額約4,000萬美元。中美矽晶持股51%、聯合再生持股49%，將由太陽能產業資深經理人葉正賢帶領團隊。

徐秀蘭說，中美矽晶過去累積太陽能電池技術、全球製造管理及供應鏈整合能力，聯合再生則熟悉模組製造、品質管理、品牌經營及美國市場。雙方合作後，可把產品開發、電池供應、模組製造、銷售及客戶服務串接起來，更直接回應美國客戶需求。

她觀察，美國客戶現在不只看產品價格，也越來越在意能否長期穩定交貨、產品來自哪裡，以及供應鏈是否值得信任。改採美國在地製造後，可減少跨境運輸及物流波動帶來的風險，產品的交期、供應穩定性及來源也會更透明。

徐秀蘭指出，旗下環球晶（6488）已在德州及密蘇里州設廠，累積不少在美國設廠、招募人才、管理供應鏈，以及與政府和社區溝通的經驗，可協助新公司少走一些摸索的路，更快建立營運能力。

環球晶既有的美國客戶網絡也可能成為助力。徐秀蘭表示，許多半導體與科技客戶本身就是用電大戶，對低碳能源、在地供應及供應鏈永續已有實際需求，集團過去累積的客戶關係，有助新公司更快了解市場並接觸潛在客戶。

徐秀蘭強調，台灣企業不只能扮演產品供應商，也有能力整合技術、資本、製造及市場資源，直接到重要市場建立在地營運平台，參與全球能源轉型帶來的長期機會。