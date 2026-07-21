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上網就是要快！ 兩成用戶選500M以上寬頻方案

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
生成式AI應用快速普及，高畫質影音串流、雲端遊戲、視訊互動及多裝置同步連網逐漸成為生活日常，消費者對於高速、穩定且低延遲的寬頻網路需求持續攀升。示意圖／Ingimage
生成式AI應用快速普及，高畫質影音串流、雲端遊戲、視訊互動及多裝置同步連網逐漸成為生活日常，消費者對於高速、穩定且低延遲的寬頻網路需求持續攀升。示意圖／Ingimage

生成式AI應用快速普及，高畫質影音串流、雲端遊戲、視訊互動及多裝置同步連網逐漸成為生活日常，消費者對於高速、穩定且低延遲的寬頻網路需求持續攀升。根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，台灣整體寬頻上網用戶持續成長，總用戶數來到736萬，其中選用500M以上高速率寬頻方案的用戶占比超過兩成。

近年中華電信（2412）、中嘉凱擘、大大寬頻等業者都強打高速光纖上網，自100M起跳，最高更達1Gbps，且除了下載速度提升，上傳速度也同步提升，不少上行下載都達1Gbps以上高速上網方案，也成為消費者青睞焦點。

看準消費者對高速寬頻的需求正快速提升，也帶動市場朝向更高速率、更佳使用體驗的發展。

中嘉寬頻表示，因應現代家庭多元數位生活帶來的網路使用需求，尤其暑假期間家庭上網時間明顯增加，從追劇娛樂、線上遊戲、社群影音創作，甚至到親子共學、遠距課程及智慧家電連網等多元應用，讓同時連線的裝置數與網路流量大幅提升，高速且穩定的光纖網路已成為現代家庭不可或缺的數位基礎建設。

中嘉寬頻表示，自即日起推出全新「光纖嘉速」資費方案，滿足家中不同族群的多元使用需求，月付最低499元起享光纖飆網，用戶可依自身需求選擇150M、400M、600M或1G的光纖上網速率，以親民價格輕鬆享受高速光纖上網體驗。

中嘉寬頻指出，針對市場主流的300M速率方案，更將規格升級至400M，另有提供1G速率方案，以更快網速與更高CP值滿足家庭連網需求，全面升級居家網路體驗，輕鬆打造更智慧、便利的數位生活。

凱擘 中嘉 中華電信 NCC

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