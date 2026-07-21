AI泡沫化？ 台經院長談晶片、算力甜蜜點關鍵時機：紅利商機可持續

三星與海士力財報表現亮眼，股價卻崩跌，再次引發市場對於AI泡沫化的疑慮。台經院院長張建一表示，AI不會泡沫，但AI的新創很多會泡沫、會破產，雖然遲早會有很多公司消失，但不代表這個產業會不見；若未來能解決晶片、算力太貴的問題，AI應用的甜蜜點就會出現，且對台灣而言，AI紅利商機還可以持續很久。

台經院21日慶祝成立50周年，面對地緣政治重組、能源安全與AI帶來的新局勢，台經院舉辦「Not just 50, Next 50：邁向韌性生活與產業時代」50周年高峰論壇。

張建一受訪時談到AI泡沫化議題，他表示，AI是一個長期大趨勢，他認為AI本身不會泡沫化，但AI相關的新創公司確實可能出現泡沫，甚至倒閉。回顧2000年網際網路興起時，也曾經歷網路泡沫，但最後仍留下許多成功企業，例如Google、Amazon，並對後來的人類社會帶來巨大貢獻。

市場擔心四大雲端服務商的AI設備投資是否持續，資金是否足夠，張建一認為不用過度擔心，最終能留下來的企業，將會持續推動AI在各領域的應用，就像當年的網際網路一樣。

他說，AI也是一樣。每當新技術出現，總會有許多公司消失，但這不代表整個產業會消失，反而會變得更加健康，現在大家一窩蜂投入AI，也可以看到許多新創公司都集中在應用領域，未來這些應用將會逐步成熟。

張建一表示，目前AI最大的問題就是成本太高，尤其算力、Token成本都非常昂貴，但隨著新一代晶片推出，以及產能逐漸提升，晶片價格會愈來愈便宜，AI應用也會更加普及。屆時，AI將真正發揮對人類社會的價值。

現在大家主要使用的是聊天機器人與推論功能，接下來將進入AI代理階段，協助處理日常繁瑣工作；再往後則是實體AI，也就是機器人，應用在長照、工廠等場域，協助人類降低勞動力的使用。

張建一認為，這一波AI發展速度比當年的網際網路更快，而且初期投入資金規模也更大，大家的擔心來自於AI成本實在太高，核心就在晶片。未來隨著晶片普及、算力成本下降，AI應用的甜蜜點自然就會到來。

且即使AI晶片以後變得便宜，也不必擔心台灣賺不到錢，張建一表示，因為台積電仍然會賺它該賺的錢，目前最大的問題其實是產能不足，尤其是高階封裝CoWoS。不過，目前產能不足對於延後AI泡沫形成是一件好事，但台積電並非刻意限制產能，而是蓋一座晶圓廠需要很長時間。