快訊

國際局勢有變？澳洲前總理：2028亞太最危險！

2026米其林頒獎完整名單！ 恭喜「頤宮、態芮、JL Studio」榮獲三星 61家摘星餐廳一次看

台股飆1,783點創史上最大漲點！投信大手筆力挺 外資卻連13賣

聽新聞
0:00 / 0:00

AI泡沫化？ 台經院長談晶片、算力甜蜜點關鍵時機：紅利商機可持續

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台經院院長張建一表示，AI不會泡沫，但AI的新創很多可能會破產，不過，不代表這個產業會不見；2000年網路泡沫後仍留下很多成功企業。記者陳儷方／攝影
台經院院長張建一表示，AI不會泡沫，但AI的新創很多可能會破產，不過，不代表這個產業會不見；2000年網路泡沫後仍留下很多成功企業。記者陳儷方／攝影

三星與海士力財報表現亮眼，股價卻崩跌，再次引發市場對於AI泡沫化的疑慮。台經院院長張建一表示，AI不會泡沫，但AI的新創很多會泡沫、會破產，雖然遲早會有很多公司消失，但不代表這個產業會不見；若未來能解決晶片、算力太貴的問題，AI應用的甜蜜點就會出現，且對台灣而言，AI紅利商機還可以持續很久。

台經院21日慶祝成立50周年，面對地緣政治重組、能源安全與AI帶來的新局勢，台經院舉辦「Not just 50, Next 50：邁向韌性生活與產業時代」50周年高峰論壇。

張建一受訪時談到AI泡沫化議題，他表示，AI是一個長期大趨勢，他認為AI本身不會泡沫化，但AI相關的新創公司確實可能出現泡沫，甚至倒閉。回顧2000年網際網路興起時，也曾經歷網路泡沫，但最後仍留下許多成功企業，例如Google、Amazon，並對後來的人類社會帶來巨大貢獻。

市場擔心四大雲端服務商的AI設備投資是否持續，資金是否足夠，張建一認為不用過度擔心，最終能留下來的企業，將會持續推動AI在各領域的應用，就像當年的網際網路一樣。

他說，AI也是一樣。每當新技術出現，總會有許多公司消失，但這不代表整個產業會消失，反而會變得更加健康，現在大家一窩蜂投入AI，也可以看到許多新創公司都集中在應用領域，未來這些應用將會逐步成熟。

張建一表示，目前AI最大的問題就是成本太高，尤其算力、Token成本都非常昂貴，但隨著新一代晶片推出，以及產能逐漸提升，晶片價格會愈來愈便宜，AI應用也會更加普及。屆時，AI將真正發揮對人類社會的價值。

現在大家主要使用的是聊天機器人與推論功能，接下來將進入AI代理階段，協助處理日常繁瑣工作；再往後則是實體AI，也就是機器人，應用在長照、工廠等場域，協助人類降低勞動力的使用。

張建一認為，這一波AI發展速度比當年的網際網路更快，而且初期投入資金規模也更大，大家的擔心來自於AI成本實在太高，核心就在晶片。未來隨著晶片普及、算力成本下降，AI應用的甜蜜點自然就會到來。

且即使AI晶片以後變得便宜，也不必擔心台灣賺不到錢，張建一表示，因為台積電仍然會賺它該賺的錢，目前最大的問題其實是產能不足，尤其是高階封裝CoWoS。不過，目前產能不足對於延後AI泡沫形成是一件好事，但台積電並非刻意限制產能，而是蓋一座晶圓廠需要很長時間。

台經院 股價 AI 三星 海力士

延伸閱讀

台經院：今年 GDP 可望破10% AI 榮景可延續到2028年

SK海力士喊明年AI晶片需求暴增100%！網反應冷淡：越吹股價越跌

渣打：AI現階段沒泡沫

台經院預告2026年經濟成長預測破10％ 這項力道太強

相關新聞

揭設立TEEMA科學園區初衷 電電公會劉揚偉：有規劃3大目標

電電公會21日舉行「TEEMA科學園區招商說明會暨墨西哥投資論壇」，電電公會理事長暨鴻海（2317）董事長劉揚偉致詞表示，公會在規劃TEEMA科學園區時有設定三大目標，包含不論大小廠商皆能享受同等待遇、園區有統一對外窗口以及園區必須能打造台灣人在食衣住行熟悉的環境，不用擔心生活不適應的問題。

HOYA BIT AI金寶登上AWS Summit Taipei 彭云嫻分享AI Agent落地實戰

AI是全球各產業爭相發展的方向，與全球趨勢同步，HOYA BIT今年推出台灣首個可透過自然語言完成虛擬資產交易的AI Agent「AI 金寶」，大幅降低數位資產使用門檻。HOYA BIT因此受邀登上AWS Summit Taipei千人舞台，由創辦人彭云嫻帶領著團隊，分享如何運用Amazon Bedrock AgentCore建立兼具安全治理、權限控管與可擴展能力的AI Agent基礎架構，協助企業從單一AI應用邁向可持續發展的多Agent生態。

攜聯合再生赴美 中美晶董座徐秀蘭：不是從零開始、環球晶經驗加速布局

中美晶（5483）董事長徐秀蘭21日表示，這次攜手聯合再生能源赴美投資，目標不只是蓋一座太陽能模組廠，而是要在美國建立一個從技術、製造、供應鏈到品牌及客戶服務的完整平台，就近掌握當地能源轉型商機。

上網就是要快！ 兩成用戶選500M以上寬頻方案

生成式AI應用快速普及，高畫質影音串流、雲端遊戲、視訊互動及多裝置同步連網逐漸成為生活日常，消費者對於高速、穩定且低延遲的寬頻網路需求持續攀升。根據國家通訊傳播委員會（NCC）統計，台灣整體寬頻上網用戶持續成長，總用戶數來到736萬，其中選用500M以上高速率寬頻方案的用戶占比超過兩成。

AI泡沫化？ 台經院長談晶片、算力甜蜜點關鍵時機：紅利商機可持續

三星與海士力財報表現亮眼，股價卻崩跌，再次引發市場對於AI泡沫化的疑慮。台經院院長張建一表示，AI不會泡沫，但AI的新創很多會泡沫、會破產，雖然遲早會有很多公司消失，但不代表這個產業會不見；若未來能解決晶片、算力太貴的問題，AI應用的甜蜜點就會出現，且對台灣而言，AI紅利商機還可以持續很久。

中美矽晶攜手聯合再生能源 赴美合資設立太陽能模組廠、布局1GW產能

中美晶（5483）與聯合再生能源（3576）21日宣布，將共同投資成立美國太陽能模組製造公司，規劃建置年產能1GW的太陽能模組廠，總投資金額約4,000萬美元，由中美晶持股51%、聯合再生能源持股49%，並由太陽能產業資深專業經理人葉正賢領軍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。