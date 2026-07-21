強化競爭力！中美晶攜手聯合再生 赴美國設太陽能廠

中美矽晶製品股份有限公司（5483）（以下簡稱「中美矽晶」）與聯合再生能源（3576）（以下簡稱「聯合再生能源」）21日宣布，將共同投資成立美國太陽能模組製造公司，規劃建置年產能1GW的太陽能模組廠，總投資金額約4,000萬美元，由中美矽晶持股51%、聯合再生能源持股49%，並由太陽能產業資深專業經理人葉正賢領軍。合資公司將以美國在地製造為核心，整合雙方在材料供應、技術研發、產品製造、銷售通路及品牌經營等領域的經驗，聚焦太陽能模組製造、客戶服務及在地供應鏈建置，提供兼具品質、可靠度、可追溯性、銀行可融資性（Bankability）及供應鏈透明度的太陽能模組產品。

與美國能源轉型同行，掌握市場新商機

近年美國積極推動能源自主與製造業回流，AI資料中心快速發展亦帶動低碳電力需求，促使市場更加重視在地製造、供應鏈透明度、產品品質及銀行可融資性（Bankability），並推動全球太陽能供應鏈加速重組。在此趨勢下，市場對安全、可靠且具供應鏈透明度之能源產品需求持續提升，具備美國在地製造能力、產品可追溯性及長期穩定供貨能力的供應夥伴，已成為企業取得大型專案及拓展美國市場的重要條件；而兼具技術實力與營運經驗的台灣企業，亦將擁有重要競爭優勢。中美矽晶與聯合再生能源看好美國太陽能市場長期發展潛力，決定共同投資設立美國模組廠。雙方攜手布局美國市場，進一步強化對北美客戶的服務能力與供應彈性，並掌握美國能源轉型及在地製造發展所帶來的市場機會。

雙強互補發揮結盟綜效，強化美國市場競爭力

本次合作結合雙方在太陽能產業鏈不同環節的優勢。中美矽晶深耕產業逾四十年，布局半導體及再生能源事業，長期投入太陽能電池技術與高效率產品發展，具備全球製造管理、國際市場布局、產業投資及供應鏈整合能力，並擁有穩健財務實力與深厚客戶信任基礎。透過本次合資案，中美矽晶除將發揮策略投資及資源整合角色外，亦將結合其於太陽能產業累積之技術、製造與營運管理經驗，協助合資公司建立營運基礎並拓展美國市場；聯合再生能源深耕美國市場多年，已累積大量國際太陽能案場建置實績，具備Total Solution實力，其品牌「URECO」更是台灣唯一且最具有國際競爭力的太陽能模組品牌。