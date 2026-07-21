供給增速將超前需求成長 明年下半年 NAND Flash 緊缺壓力可望紓解

根據TrendForce最新2026年7月NAND Flash每月數據分析，2026年AI需求爆發，加上NAND Flash產能增加有限，市場呈現供給緊缺。展望2027年，來自server的需求持續強勁，在供應商提升製程、整體供給位元增速未見放緩，以及消費性電子市況仍處於低迷的情況下，預估NAND Flash供應緊繃的情形有望於2027下半年獲得改善。

TrendForce表示，2026年由於現有廠房空間有限，以及優先提高DRAM產能的策略，供應商主要透過製程升級滿足市場對NAND Flash的需求。2027年廠房空間吃緊的挑戰仍然存在，預期韓、美、日系業者將延續升級現有製程，或擴大部分廠區的投產規模，以增加市場供給量；中系業者則隨著新生產設備陸續移入，產能將顯著提升，於整體NAND Flash位元產出占比也將提高至近19%。

從需求面觀察，2026下半年Intel、AMD新世代平台出貨發酵，預估帶動全年server出貨量年增17%。2027年Agentic AI應用落地，市場對通用型server的建置需求不墜；此外，server CPU的出貨瓶頸將較2026年明顯改善，記憶體料況供應也因長期協議(LTA)變得穩定，預期2027年整體server出貨年增幅度將再擴大。

相較server端的強勁表現，智慧手機、筆電的拉貨動能持續衰退。TrendForce預估2026年智慧手機產量將年減15%至20%，2027年因整體終端復甦情況有限，以及消費者對價格敏感度提高等因素，即便高階機種導入AI能支撐部分需求，全年生產數將維持年減趨勢，惟幅度收斂。筆電部分，繼2026年出貨將年減10%左右後，預料2027年仍會受到記憶體、CPU等零組件成本高漲的影響，出貨量小幅衰退。

TrendForce指出，即便目前server對NAND Flash的位元需求占比已逾40%，智慧手機、筆電的合計占比尚有近40%，對整體需求仍有關鍵影響力。從存貨結構來看，目前原廠水位仍偏低，雖然模組廠因消費市場疲軟不振，導致庫存上升，但其他買家的庫存仍在可控範圍內。綜合上述分析，預估2026年NAND Flash供應和需求位元的差距將落在-4%至-5%間，呈現缺貨格局。至2027下半年，預期兩者的位元差距將轉為正值，供給吃緊的壓力有望緩解。