輝達收購暗光纖 帶動光通訊族群反彈

輝達大舉收購長途「暗光纖」（Dark Fiber）並搭配 DWDM（密集波長分複用）技術打造跨資料中心（DCI, Data Center Interconnect）的自主 AI 骨幹網路，法人看好將會對台廠光通訊、DWDM 零組件、白牌交換器及矽光子生態系帶來顯著商機，帶動光通訊族群今日強力反彈，聯鈞（3450）、環宇-KY（4991）、訊芯-KY（6451）三家領先反彈，連袂漲停。

法人指出，要在暗光纖上跑 800 Gbps/通道 且重複利用 96 個波長，必須在兩端部署大量的 DWDM 合波/分波器、光纖陣列（Fiber Array）及光連接器，波若威（3163）將成為優先受惠對象，因其早已是輝達供應鏈的一員，多年來深耕於WDM（波長分複用器）、光分合波器及光纖放大器元件，是光傳輸模組/設備大廠的主要被動元件 OEM/ODM 夥伴。

此外，光通訊中也勢必離不開雷射，聯鈞作為代工廠同樣有機會受惠，環宇-KY則即將切入CE Laser 生產，也有望成為受惠。