宏碁今年第2季於美國 PC 市場增幅居冠

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）於2026年第2季在美國個人電腦市場以7.2%市占率位居前五，展現穩健的市場競爭力。其中，宏碁年成長率達12.8%，季成長更高達44.7%，皆位居前五大品牌之首，反映宏碁持續深耕美國市場的策略成效，進一步擴大市場影響力。

宏碁於美國市場的成長受惠於零售與商用通路的穩健表現、營運與出貨能力的有效發揮，進而帶動高階Swift筆電、Nitro電競系列與主流Aspire筆電等產品銷售動能。其中，於Amazon Prime Day的銷售表現尤為亮眼，年成長率達216%，創下近四年來最佳Prime Day銷售成績， Chromebook 銷售年成長率更達75%。

宏碁透過多元化產品組合滿足消費者、商務及教育等不同市場需求，並積極擴展AI PC產品布局，呼應市場對高效能、AI應用與彈性使用情境的需求，進而強化於美國市場的競爭優勢。