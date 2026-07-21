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禾伸堂今年6月自結獲利為2.06億元 今日終場收在682元、漲幅9.82%
被動元件廠禾伸堂（3026）日前公布今年6月自結獲利為2.06億元、年增率達194.12%，每股純益1.24元，累積5-6月EPS來到2.86元，今（21）日大盤大漲，禾伸堂股價盤中一度攻上漲停價683元，終場收在682元、上漲61元，漲幅9.82%。
業界指出，隨著AI Server電源供應瓦特數不斷提升，主力於大尺寸、高功率、低損耗（NP0）MLCC（積層陶瓷電容）的禾伸堂，因先前累積研發能力，優先於日廠搶下供貨優勢。
禾伸堂董事長唐錦榮日前曾說，AI應用持續推升MLCC需求，「市況從來沒有像今年那麼強」，預期明年供給仍將吃緊。
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