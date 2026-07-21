禾伸堂今年6月自結獲利為2.06億元 今日終場收在682元、漲幅9.82%

DRAM大廠南亞科（2408）策略規劃及行政管理資深副總經理吳志祥今（21）日表示，AI運算正由訓練走向推論，預期未來一至兩年將有更多3D IC進入市場，透過DRAM直接堆疊在CPU或ASIC上，頻寬可望提高至HBM的五至十倍，每傳輸一個位元所需能耗更可能降至HBM的十分之一，成為邊緣及行動AI的重要發展方向。

2026-07-21 11:41