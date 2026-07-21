買一張將要價千萬！這家「萬金台廠」大摩暴升目標價50%

伺服器導軌大廠川湖（2059）營運動能強勁，摩根士丹利（大摩）證券看好川湖優異的獲利能力，將目標價由6,650元大幅上調50.3%至10,000元，維持「優於大盤」評等，成為第二家上調川湖為「萬金股」的外資券商；第一家為高盛證券，目標價為12,000元，暫居外資圈最高價。

市場擔憂川湖今年第2季營收成長部分來自提前拉貨，但大摩認為，此可能性不高，並持續看好2026年下半年訂單動能，主因多項專案將陸續進入量產階段，可望挹注營運成長。

長期而言，大摩看好，除AI伺服器需求持續擴張外，亦觀察到另一項正向趨勢，即AI叢集機架中的CPU機架、交換器機架及電源機架等各類硬體設備，採用伺服器滑軌（Rail Kits）的比率持續提升，主要受惠於維護與維修便利性提高，可望進一步帶動相關產品需求成長。

大摩指出，儘管過去一季月營收規模已較先前成長逾一倍，但川湖透過提升生產效率及增加班次，持續擴大產出，現有產能仍足以支撐後續成長需求。

此外，美國廠預計於今年9至10月投產，高雄新廠則規劃於2027年下半年加入營運。值得注意的是，公司已於高雄現有廠區旁取得另一筆土地，若未來完成開發並全面投產，整體產能有望較目前再翻倍。

大摩分析，川湖憑藉專利布局、執行力與客戶關係建立高防禦壁壘，高毛利率（維持75%至80%）與高營業利益率（70%至75%）下，鑑於營收成長力道強勁，上調2026至2028年獲利預估50%-73%，並依2027年預估本益比30倍，將目標價由6,650元大幅上調至10,000元，調幅50.3%，維持「優於大盤」評等。