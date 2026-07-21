快訊

搭高鐵出站被攔下！她在月台等朋友3.5小時 差點被罰2500元

陽明交大教授狂砍連襟致死 據傳凶嫌自述有「幻聽幻覺、意識干擾」

謝賢部分遺產「林青霞託管」？官方影迷會吐真相

聽新聞
0:00 / 0:00

買一張將要價千萬！這家「萬金台廠」大摩暴升目標價50%

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

伺服器導軌大廠川湖（2059）營運動能強勁，摩根士丹利（大摩）證券看好川湖優異的獲利能力，將目標價由6,650元大幅上調50.3%至10,000元，維持「優於大盤」評等，成為第二家上調川湖為「萬金股」的外資券商；第一家為高盛證券，目標價為12,000元，暫居外資圈最高價。

市場擔憂川湖今年第2季營收成長部分來自提前拉貨，但大摩認為，此可能性不高，並持續看好2026年下半年訂單動能，主因多項專案將陸續進入量產階段，可望挹注營運成長。

長期而言，大摩看好，除AI伺服器需求持續擴張外，亦觀察到另一項正向趨勢，即AI叢集機架中的CPU機架、交換器機架及電源機架等各類硬體設備，採用伺服器滑軌（Rail Kits）的比率持續提升，主要受惠於維護與維修便利性提高，可望進一步帶動相關產品需求成長。

大摩指出，儘管過去一季月營收規模已較先前成長逾一倍，但川湖透過提升生產效率及增加班次，持續擴大產出，現有產能仍足以支撐後續成長需求。

此外，美國廠預計於今年9至10月投產，高雄新廠則規劃於2027年下半年加入營運。值得注意的是，公司已於高雄現有廠區旁取得另一筆土地，若未來完成開發並全面投產，整體產能有望較目前再翻倍。

大摩分析，川湖憑藉專利布局、執行力與客戶關係建立高防禦壁壘，高毛利率（維持75%至80%）與高營業利益率（70%至75%）下，鑑於營收成長力道強勁，上調2026至2028年獲利預估50%-73%，並依2027年預估本益比30倍，將目標價由6,650元大幅上調至10,000元，調幅50.3%，維持「優於大盤」評等。

大摩 伺服器 大盤

延伸閱讀

外資調升川湖目標價 營收太好有利雙率上揚

目標價衝7,000元！外資看好緯穎ASIC爆發 緯創同步逆勢抗震

緯穎爆發力旺！奪瑞銀ODM首選、驚天升價上看7,000元

緯創受瑞銀點讚 上調目標價至225元

相關新聞

買一張將要價千萬！這家「萬金台廠」大摩暴升目標價50%

伺服器導軌大廠川湖（2059）營運動能強勁，摩根士丹利（大摩）證券看好川湖優異的獲利能力，將目標價由6,650元大幅上調50.3%至10,000元，維持「優於大盤」評等，成為第二家上調川湖為「萬金股」的外資券商；第一家為高盛證券，目標價為12,000元，暫居外資圈最高價。

AI 推論引爆記憶體新戰局 南亞科看3D IC一、兩年內崛起

DRAM大廠南亞科（2408）策略規劃及行政管理資深副總經理吳志祥今（21）日表示，AI運算正由訓練走向推論，預期未來一至兩年將有更多3D IC進入市場，透過DRAM直接堆疊在CPU或ASIC上，頻寬可望提高至HBM的五至十倍，每傳輸一個位元所需能耗更可能降至HBM的十分之一，成為邊緣及行動AI的重要發展方向。

外資調升川湖目標價 營收太好有利雙率上揚

美系券商調升川湖（2059）目標，美系大行直言，數字會說話，因2026年第2季營收好表現，券商預估毛利率進一步擴張至78.1%、營業利益率升至71.6%。同時看到動能延續至下半年。

Google傳開發新款AI晶片 提高Gemini運算效率

科技媒體The Information報導，Google正在開發代號為Frozen v2的新伺服器晶片，用來大幅提升運行...

微軟資料中心 採用超微機櫃

超微（AMD）與微軟擴大合作，微軟雲端基建將布署超微的首款機櫃級AI平台「Helios」，激勵超微股價在20日早盤上漲3%。

加碼美國千億美元 台積電：不把生意拱手讓人

台積電上周法說會釋出加碼投資美國1,000億美元訊息，台積電財務長黃仁昭接受彭博與CNBC等外媒訪問時強調，「台積電無意把生意拱手讓人」，此次加碼投資，是因應美國客戶強勁需求，並抵禦競爭對手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。