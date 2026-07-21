台股進高檔震盪 凱基投顧關注評價修正後 AI 供應鏈

隨著企業財報季展開，市場關注焦點再度回到企業獲利表現與AI產業發展動能。凱基投顧指出，在AI需求持續成長帶動下，企業獲利展望仍有上修空間，但全球通膨與利率走勢仍具不確定性，市場將持續在基本面利多與評價面壓力之間拉鋸。未來一個月，台股在多空力道互抵下，預期將以高檔區間震盪為主，當指數逼近前高附近，可考慮適度減碼；若拉回觸及前低區間，則建議分批加碼。

凱基投顧指出，自2023年AI浪潮興起以來，台積電（2330）每逢法說會釋出樂觀展望，往往帶動市場上修整體獲利預估，進而推升台股盈餘前景。台積電於7月法說會中同步上調營收財測與資本支出展望，有望讓正向循環再度上演，帶動相關供應鏈盈餘預期進一步上修，並支撐台股整體獲利展望，延續自2023年以來的上升趨勢。

然而，市場也面臨利率環境變化帶來的挑戰。由於通膨預期反覆，美債殖利率持續波動，牽動資金成本與投資人風險偏好。當市場聚焦企業獲利成長時，資金傾向回流風險性資產；但當利率上升疑慮升溫，市場評價則容易面臨修正壓力。獲利上修與評價修正兩股力量交互作用，使市場短期內較難形成明確單邊趨勢。

此外，凱基投顧研究報告導入美國華爾街知名獨立研究機構Fundstrat觀點指出，雖然標普500指數今年上半年表現亮眼，市場對高估值的疑慮仍存，但企業獲利同步大幅改善。最新市場共識預估顯示，2027年預期每股稅後盈餘（EPS）已由352美元上修至399美元，增幅達13.3%。由於獲利成長速度超過股價漲幅，標普500預期本益比反而較年初下降，顯示市場仍有穩健基本面支撐。

觀察籌碼面，台灣投資人透過定期定額申購台股ETF的每月扣款金額，已從一年前的約100億元，大幅提升至目前的200億元以上，若再加計單筆申購所匯集的資金，這股新錢流入的力道更為可觀。內資與外資之間的資金拉鋸，正是近年台股得以維持相對抗跌韌性的重要關鍵，也是判斷「拉回不必過度悲觀」的重要依據。

在產業面方面，AI仍是推動科技產業成長的核心引擎，但市場關注重點正逐步由「投資規模」轉向「獲利兌現」。過去幾年，投資人主要觀察大型雲端服務供應商是否持續擴大資本支出；如今則更重視AI應用能否轉化為實際營收、獲利成長與投資報酬。包括先進製程、ASIC、高速傳輸及散熱等供應鏈目前訂單能見度仍維持穩健，顯示產業基本面並未轉弱，但市場也期待AI Agent(AI代理人)等新應用加速商業化，成為下一階段成長的重要催化劑。

展望後市，凱基投顧認為AI長期趨勢依然向上，企業獲利成長與內資資金動能將持續支撐市場表現。不過在利率變數未完全消除、產業進入獲利驗證階段之際，市場短期仍可能維持區間震盪。投資布局上，可留意評價已適度修正的AI供應鏈，以及基本面觸底回升、獲利具改善空間的低基期族群。