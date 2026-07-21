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台燿6月 EPS 3.06元 法人上修全年 EPS 預估至32~35元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台燿（6274）公告6月自結損益，單月歸屬母公司淨利約9億元、年增219.2%，每股獲利（EPS）達3.06元；分析師指出，由於6月匯率波動有限，在業外損益影響有限下，推估6月單月營益率達26%，顯著高於市場原估單季營益率20.6%，反映漲價效益與產品組合改善的貢獻優於預期。

且若對照市場原估第2季EPS約7.3元，6月單月達成率已達41.6%，獲利優於預期。獲利強勁主要來自全產品線調漲價格20%~40%，以及ASIC新專案自4月起逐月放量，相關產品導入LowDK2玻纖布與HVLP4銅箔，單價較前一代接近倍增。

法人機構表示，中長期而言，2026~2027年交換器規格將由400G、800G加速升級至1.6T，隨PCB板層數增加及訊號損耗要求提高，CCL料規格亦將持續升級；此外，光模組、大電流Power機櫃厚銅CCL及低軌衛星材料訂單同步成長，有助高階產品出貨比重與毛利率持續提升。

展望今年下半年營運，全球高階CCL產能供給仍偏緊，產業維持賣方市場，台燿新增產能開出後具備擇優接單優勢，預期漲價趨勢與產品結構改善將延續。考量6月營益率與獲利均明顯高於原先預估，在納入4月及6月單月自結數字後，2026年EPS有望上修至32~35元。

EPS 台燿

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