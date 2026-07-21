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缺電大勢 AI 基礎建設進入超級成長周期 全球 AI 電力基金夯

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全球電力投資金額(資料來源：GS，台新投信整理）
全球電力投資金額(資料來源：GS，台新投信整理）

台新投信指出，AI算力競賽已進入白熱化，帶動全球AI基礎設施投資快速成長，分析師預估，美國2028年新增資料中心將額外創造44GW電力需求，將面臨40％缺口無法獲得滿足，「缺電」已成為產業發展最大瓶頸，致科技巨頭已從單純「電力採購」，轉向「電力為戰略物資」，AI基礎建設進入超級成長周期，AI基礎建設2026-2035年可望帶來合計7.6兆美元投資計畫，電力投資金額更是年年走高，全球AI電力基金夯，在科技股遭逢修一亂流時，電力基金將成資金避風港。

台新全球AI電力基金經理人林禹全表示，電力應用經數千年演進，過往屬於日常生活必需品而遭股票市場忽略，現今AI運算及電動車帶來的電力龐大需求，電力已是引領未來科技增長的重要引擎。為支持AI資料中心24小時不間斷所必須提供的基本電力供應，同時解決AI搶電導致居民電費上漲的爭議，科技巨頭於2026年初在白宮簽署「費率支付者保護盟約」，承諾自行支付所有新建資料中心所需電力開發、電網升級與配電系統費用，非由納稅人承擔，顯見解決電力供應已是當今科技大廠第一要務。

林禹全指出，根據國際能源總署 （IEA）的分析，2026年是瓶頸年，科技巨頭正在忍受變壓器缺貨、併網排隊與法規限制，2030年是收割年，科技巨頭於2024–2026年投資的SMR （小型核反應爐與大容量電池儲能）將開始併網運作，這使得2030年的能源結構會比2026年更依賴自建綠色基載電力。

AI衍生的電力需求有多大？分析師估計，2030年數據中心一年用電量將消耗9,400億度，為目前台北的用電量100倍，全球AI電力基金長多行情可期。

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