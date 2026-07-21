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TV 面板報價走跌 但法人持續看好友達、群創等後市

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

7月TV面板報價較6月下跌2美元，跌幅為1.6%，主要係市場需求現正處淡季空窗期，預估針對年底旺季的備貨需求最快須待08~09/ 2026方得以開始啟動，尤其，面板廠第2季雖降低產能利用率以維持報價穩定，但力守報價的態度早已鬆動。

分析師指出，在IT面板報價的部分，27吋monitor面板報價維持63.6美元，原因在於提前備貨需求已於6月告一段落，預估第3季市場需求量較季減約6.7%，但面板廠考量成本壓力居高不下而不願降價，因此，報價進入盤整期；至於14吋Flat-LED NB面板7月報價預估維持26.7美元，原因在於品牌業者上半年備貨態度積極，預估第3季市場需求量季減超過10%，但也因面板廠因成本極高而不願對報價讓步，且品牌業者亦對此有所認知，因此報價得以持穩。

法人機構表示，由於市場需求處淡季空窗期，7月TV面板報價走跌，加上下半年面板市場恐有旺季不旺之虞，不利於面板廠業績表現，尤其，中低價機種的利潤空間勢必更形壓縮，整體LCD面板供應鏈受到波及的程度加劇，然而，對友達（2409）、群創（3481）等投資建議維持正向，主要係分別考量MicroLED CPO、CoPoS等題材。

群創

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