研調：泰 PCB 產值今年將逾60億美元創高 官方擬放寬上市融資機制

兩岸PCB大廠包含臻鼎（4958）、欣興（3037）、華通（2313）、金像電（2368）、滬電、東山精密、勝宏等積極布局泰國，研究機構數據顯示，預估在AI基礎建設需求延續、資料中心與雲端服務投資增加，以及全球供應鏈分散布局趨勢下，2026年泰國PCB產值將進一步成長至60.9億美元，年增20.4%。挑戰創新高，泰國官方也正研擬放寬上市融資機制。

台灣電路板協會（TPCA）分析，泰國穩居東南亞PCB龍頭， 產值將破60億美元。泰國目前為東南亞最大的PCB生產基地，2025年PCB產值已達50.6億美元，年增22.4%，占全球產值約5.4%。其成長動能主要來自台資、陸資廠新產能開出，帶動AI伺服器、高速網通與衛星通訊等高階應用在泰國生產比重快速提升。

政策面上，泰國政府持續透過投資促進委員會（BOI）優化投資環境，2026年首季BOI申請金額已突破318億美元，並以Google、Microsoft等科技巨頭投入的大型資料中心與雲端基礎設施為主要亮點。此外，泰國證券交易所（SET）亦正研議放寬上市融資機制，期望吸引更多高科技企業赴泰布局，進一步深化半導體上游、材料與PCB供應鏈的跨國合作。