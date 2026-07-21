快訊

世足賽／連霸夢碎後發聲！「傷口需要時間癒合」 梅西發文致謝阿根廷球迷

教甄失守／名校也招不到理化老師 缺人缺到30分就錄取

台積電領軍反攻！記憶體、被動元件回神 台股早盤狂飆逾千點重返43K

聽新聞
0:00 / 0:00

PCB 廠東南亞大缺工 台灣電路板協會10月辦國際生媒合會

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB族群積極布局東南亞，包含PCB龍頭臻鼎（4958）、欣興（3037）、華通（2313）、金像電（2368）等以及CCL廠商台燿（6274）、聯茂（6213）、騰輝（6672）等與FCCL大廠台虹（8039）都已卡位泰國，數據顯示，PCB廠東南亞面臨人才逾3000人缺口，台灣電路板協會TPCA也預計10月辦國際生媒合會。

TPCA表示，將持續深化與東南亞市場的鏈結。除持續蒐集東南亞PCB產業投資、產能與供應鏈變化資訊，協助會員掌握市場動態外，亦將透過參與東南亞國際展會與交流論壇，強化與在地產業與組織的連結。

此外，為解決企業海外佈局的人才渴求，TPCA積極推動《泰國電路板學院》培訓計畫，並將於10月21日TPCA Show期間舉辦「國際生媒合會」，期盼透過實質的跨國人才培育與產學對接，進一步提升台灣PCB產業在東南亞市場的能見度與厚實合作基礎。

TPCA觀察，全球AI基建投資已成為推動東南亞PCB產業轉型升級的重要火車頭。隨著Google與Microsoft加碼投資泰國雲端建設、越南將AI、雲端運算與5G/6G列為國家戰略技術，吸引高通於河內設立研發中心，以及馬來西亞柔佛AI資料中心聚落快速成形，東南亞正逐步從電子製造腹地，轉向高階伺服器、AI基礎建設與半導體供應鏈的重要節點。

面對全球供應鏈重組與AI算力需求擴張，該機構分析，台灣PCB產業除持續深耕本土高階製造、研發與關鍵供應鏈協作外，也需審慎布局東南亞市場的戰略外延。儘管東南亞已躍升為全球PCB產能配置的重要區域，但高階產品的量產與落地，仍高度仰賴技術管理、關鍵材料設備配套、人才培育及客戶認證。對台灣PCB產業而言，勝出關鍵將不再只是單純的海外產能擴張，更在於如何透過「台灣研發、海外製造」的雙軸資源配置，提升全球交付能力與供應鏈韌性。

東南亞 華通 金像電

延伸閱讀

PCB從配角變主角 中信台日韓PCB ETF准募

ETF規模衝十兆元 群益證×台新投信論壇解析布局與電力基建長線商機

PCB 族群跌跌不休！低軌衛星龍頭華通跌停 跌破現增價格205元

就市論勢／AI 產業鏈 長線布局

相關新聞

加碼美國千億美元 台積電：不把生意拱手讓人

台積電上周法說會釋出加碼投資美國1,000億美元訊息，台積電財務長黃仁昭接受彭博與CNBC等外媒訪問時強調，「台積電無意把生意拱手讓人」，此次加碼投資，是因應美國客戶強勁需求，並抵禦競爭對手。

TV 面板報價走跌 友達、群創面臨短期價格修正挑戰

集邦科技（TrendForce）昨（20）日發布最新面板價格預測。儘管預期第3季整體電視品牌需求呈現季增趨勢，但拉貨動能預計集中在8月至9月，導致7月市場需求相對疲弱。

外資調升川湖目標價 營收太好有利雙率上揚

美系券商調升川湖（2059）目標，美系大行直言，數字會說話，因2026年第2季營收好表現，券商預估毛利率進一步擴張至78.1%、營業利益率升至71.6%。同時看到動能延續至下半年。

Google傳開發新款AI晶片 提高Gemini運算效率

科技媒體The Information報導，Google正在開發代號為Frozen v2的新伺服器晶片，用來大幅提升運行...

微軟資料中心 採用超微機櫃

超微（AMD）與微軟擴大合作，微軟雲端基建將布署超微的首款機櫃級AI平台「Helios」，激勵超微股價在20日早盤上漲3%。

三星、輝達強化 NAND 合作

南韓科技巨頭三星正擴大與輝達的合作關係，不僅涵蓋DRAM、高頻寬記憶體（HBM）晶片與晶圓代工，如今也進一步加強供應儲存型快閃記憶體（NAND Flash）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。