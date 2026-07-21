PCB 廠東南亞大缺工 台灣電路板協會10月辦國際生媒合會

PCB族群積極布局東南亞，包含PCB龍頭臻鼎（4958）、欣興（3037）、華通（2313）、金像電（2368）等以及CCL廠商台燿（6274）、聯茂（6213）、騰輝（6672）等與FCCL大廠台虹（8039）都已卡位泰國，數據顯示，PCB廠東南亞面臨人才逾3000人缺口，台灣電路板協會TPCA也預計10月辦國際生媒合會。

TPCA表示，將持續深化與東南亞市場的鏈結。除持續蒐集東南亞PCB產業投資、產能與供應鏈變化資訊，協助會員掌握市場動態外，亦將透過參與東南亞國際展會與交流論壇，強化與在地產業與組織的連結。

此外，為解決企業海外佈局的人才渴求，TPCA積極推動《泰國電路板學院》培訓計畫，並將於10月21日TPCA Show期間舉辦「國際生媒合會」，期盼透過實質的跨國人才培育與產學對接，進一步提升台灣PCB產業在東南亞市場的能見度與厚實合作基礎。

TPCA觀察，全球AI基建投資已成為推動東南亞PCB產業轉型升級的重要火車頭。隨著Google與Microsoft加碼投資泰國雲端建設、越南將AI、雲端運算與5G/6G列為國家戰略技術，吸引高通於河內設立研發中心，以及馬來西亞柔佛AI資料中心聚落快速成形，東南亞正逐步從電子製造腹地，轉向高階伺服器、AI基礎建設與半導體供應鏈的重要節點。

面對全球供應鏈重組與AI算力需求擴張，該機構分析，台灣PCB產業除持續深耕本土高階製造、研發與關鍵供應鏈協作外，也需審慎布局東南亞市場的戰略外延。儘管東南亞已躍升為全球PCB產能配置的重要區域，但高階產品的量產與落地，仍高度仰賴技術管理、關鍵材料設備配套、人才培育及客戶認證。對台灣PCB產業而言，勝出關鍵將不再只是單純的海外產能擴張，更在於如何透過「台灣研發、海外製造」的雙軸資源配置，提升全球交付能力與供應鏈韌性。