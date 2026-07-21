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外資調升川湖目標價 營收太好有利雙率上揚
美系券商調升川湖（2059）目標，美系大行直言，數字會說話，因2026年第2季營收好表現，券商預估毛利率進一步擴張至78.1%、營業利益率升至71.6%。同時看到動能延續至下半年。
長期而言，除AI伺服器之外，也看到AI Cluster機櫃中的各類硬體設備，例如，CPU機櫃、交換器機櫃、電源機櫃等，採用滑軌的比例持續提升中。預期今年營收／淨利分別成長134%／143%。大幅上修2026-2028年每股稅後盈餘（EPS)至251/329/391，以2027年30xPE評價，同步升目標
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