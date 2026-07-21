外資調升川湖目標價 營收太好有利雙率上揚

台積電上周法說會釋出加碼投資美國1,000億美元訊息，台積電財務長黃仁昭接受彭博與CNBC等外媒訪問時強調，「台積電無意把生意拱手讓人」，此次加碼投資，是因應美國客戶強勁需求，並抵禦競爭對手。

2026-07-21 01:27