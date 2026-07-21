Google傳開發新款AI晶片 提高Gemini運算效率

科技媒體The Information報導，Google正在開發代號為Frozen v2的新伺服器晶片，用來大幅提升運行Gemini模型的效率。

美國財經媒體CNBC引述The Information報導指出，Google目標要在2028年部署該款新晶片。此消息一出帶動Alphabet股價今天上漲。

這款新晶片將把Gemini模型架構的部分內容直接且固定地嵌入矽晶片中，也就是直接做進晶片硬體，藉此減少回答使用者問題時所需進行的運算次數，以及晶片內部必須搬移的資料量。

Google工程師預估，這款晶片在相同電力消耗下，可處理的詞元（token）數量將是Google最新AI晶片TPU（Tensor Processing Unit，張量處理單元）的6至10倍。

報導指出，Frozen將成為Google客製化晶片產品線中，用途更為專門的一款晶片，而不是取代用途較廣泛的TPU。Google也暫不打算以TPU的規模大量生產這款新晶片。

Google母公司Alphabet在給CNBC的聲明中表示，團隊「持續研究並測試各種新技術，希望為使用者和客戶提供最高的效能與效率」，並指出，「雖然並非每一項計畫最終都會進入量產階段，但嚴謹探索，是我們（Google）全端式技術策略的核心」。