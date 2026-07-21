跡象顯示，川普政府可能會禁用先進的中國大陸人工智慧（ＡＩ）模型，以避免安全風險。但反對者認為，若美國實施禁令，將強化OpenAI和Anthropic的主導地位，會妨礙競爭。

美媒引述的知情人士透露，美國部分政府官員打算對外國的開源ＡＩ模型，祭出實質禁令，主要是愈來愈多美國公司採用價格便宜的大陸開源模型，陸企月之暗面上周發布新ＡＩ模型Kimi K3，號稱媲美美國技術，讓相關禁令再次引發討論。

消息人士表示，當局無須實施禁令，就能讓美企放棄中國模型，方法如採購法規；實體清單威脅；針對使用中國模型的美企，發起公眾壓力。他們說，與其發布禁令，政府力主強調中國模型可能有後門、較不安全。且有管理問題。

白宮前ＡＩ主管薩克斯十九日在Ｘ平台發文寫道，ＡＩ政策來到關鍵轉捩點。他長期警告，相關監管將嘉惠美國大型ＡＩ公司，扼殺競爭。