Kimi K3 橫空問世 花旗：AI 硬體需求更強勁

月之暗面最新大型語言模型Kimi K3橫空問世，引發市場憂心AI資本支出恐放緩，導致全球科技股出現龐大賣壓。對此，外資花旗證券與半導體研究公司SemiAnalysis均認為，Kimi K3不僅不會讓AI硬體需求放緩，反而會用到更多晶片，花旗更直言，Kimi K3是記憶體需求的利多催化劑。

花旗在最新出具的「全球半導體產業」報告中指出，Kimi K3參數規模高達 2.8 兆，不僅刷新開源大型語言模型（LLM）紀錄，更預期將在科技市場引發新一波「傑文斯悖論」效應。

花旗認為，正如先前DeepSeek帶來的市場衝擊，Kimi K3顯著降低單個詞元（Token）的使用成本，這非但不會減少資源消耗，反而會促使更多AI代理被開發與廣泛應用，進而爆發更多的Token需求。

為了支持 Kimi K3運作及應對激增的AI代理應用，市場對硬體需求將顯著提升。花旗預期，這將直接大幅拉抬伺服器DDR5記憶體及企業級固態硬碟（SSD）需求。因此，花旗對記憶體市場及相關供應商持續維持樂觀且建設性的展望。

SemiAnalysis也認為，Kimi K3運作需要由至少64顆GPU組成的超大規模運算系統，不但不會削弱高階AI硬體需求，反而會增強對輝達GB200／GB300 NVL72機櫃級系統的用量，進一步擴大對輝達高階GPU、高頻寬記憶體（HBM）與高速互連設備需求。