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三星、輝達強化 NAND 合作
南韓科技巨頭三星正擴大與輝達的合作關係，不僅涵蓋DRAM、高頻寬記憶體（HBM）晶片與晶圓代工，如今也進一步加強供應儲存型快閃記憶體（NAND Flash）。
這意味全球記憶體需求持續強勁，輝達為滿足AI愈來愈強大的推理與生成功能，需要更多儲存晶片支援，因而擴大與三星在NAND晶片合作。
《首爾經濟日報》引述消息人士報導，三星憑藉龐大產能，將擴大對輝達供應旗艦級第九代V–NAND（V9），同時也開始量產並交付第十代V–NAND（V10），並加速研發最多堆疊500層的V11。
隨輝達等科技巨頭對AI伺服器等級的NAND晶片需求激增，三星迅速把產線轉向V9；目前該公司把約60%的V-NAND產能分給V9，使其躍居主力產品。
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