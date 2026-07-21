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中研院長陳建仁：AI 政策白皮書 年底提出

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

AI快速發展帶來創新，也伴隨風險。中研院陳建仁昨（20）日表示，中研院將持續推動AI人文與治理研究，致力縮小AI造成的社會落差，並預計今年底提出《AI政策白皮書》，提供政府與社會各界參考，以完善AI治理。

陳建仁昨日赴立法院教育文化委員會備詢，針對眾多立委關切AI治理，他指出，AI快速發展固然帶來許多好處，但也可能衍生更多詐騙問題，甚至成為「強權國家侵犯弱勢國家」的工具，同時加劇社會階層不平等，擴大數位與資訊貧富的「AI落差」。

他強調，中研院未來將持續投入相關研究，希望讓弱勢族群也能享有AI發展成果，縮小貧富差距與社會不均。

中研院法律所特聘研究員兼代理所長李建良表示，目前正同步推動兩項政策研究，一是由法律所資訊法中心撰擬的《AI政策白皮書》，預計年底提出；另一項則是有關台灣學術研究與資料開放運用的政策白皮書，也可望於年底前有新進展，提出制度改革建議。

另一方面，隨著量子電腦技術加速發展，後量子密碼安全也受關注。中研院資訊所特聘研究員兼所長廖弘源表示，原先預估量子破解可能需30年，但相關時程的確有縮短趨勢。陳建仁表示，中研院2027年度預算雖已編列完成，但會再檢討相關預算配置，朝強化量子安全研究方向努力。

陳建仁 中研院

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