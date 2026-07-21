中研院：核能使用三大前提 表態願與國原院、清大等研究團隊合作

AI浪潮帶動龐大電力需求，立委關注能源政策。中研院長陳建仁昨（20）日明確表示，若能符合「核能安全、核廢處理、社會共識」等三大前提，核能當然也是選項；中研院也樂意與國家原子能科技研究院、清華大學等研究團隊合作。

陳建仁昨日首度以中研院長身分赴立法院業務報告並備詢，多位立委關注核能發電及相關研究發展。國民黨立委葛如鈞指出，德國將退出核能政策視為「歷史性錯誤決策」，台灣能源政策是否也應重新檢討；國民黨立委柯志恩亦關切，隨核電需求愈來愈高，中研院未來是否也該針對核融合等新式核能技術，投入更多研究資源。

陳建仁昨日強調，核能使用必須建構在三大前提上，包含核安無虞、核廢有解、社會共識，若這三項條件皆能達到預期目標，「當然核能也是一項選項。」

陳建仁說明，中研院在淨零轉型研究的重心，仍聚焦於太陽能、地熱及去碳燃料等領域，目前並無核電相關研究人員；不過，國原院及清華大學目前已有相關研究團隊，中研院也樂意與這些單位攜手合作。

中研院環境變遷研究中心特聘研究員兼主任陳于高補充，中研院過去專注領域為基礎研究的核物理，並非外界關注的核電工程，院內也無原子爐或相關防護設施。不過，國科會近期已陸續開展相關計畫，若國家需要基礎研究面向，中研院很樂意參與。

核三廠二號機在去年5月17日除役後，台灣已實質進入非核家園，不過因AI用電激增、減碳壓力與日俱增、地緣政治等因素，政府先前已強調在核安無虞、核廢有解、社會有共識前提下，面對核電議題。現核三再運轉計畫已於核安會進行實質審查。

國民黨立委羅智強提及，至2029年，全國AI算力中心所需電力會提升至目前7.5倍，他引述前中研院長廖俊智評估指出，若要全面淨零轉型，同時支撐AI發展與經濟成長需求，台灣年用電量將從2,800億度，大幅攀升至5,000億度以上，能源供應缺口迫在眉睫。

陳建仁表示，中研院目前正全力發展「綠色AI」研究，目標是開發耗電量較少的大型語言模型及特定領域AI系統。未來也將持續發揮學術研發能量，深化淨零轉型相關研究。