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加碼美國千億美元 台積電：不把生意拱手讓人

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電加碼投資美國1,000億美元，回應客戶強勁需求。記者尹慧中／攝影
台積電加碼投資美國1,000億美元，回應客戶強勁需求。記者尹慧中／攝影

台積電（2330）上周法說會釋出加碼投資美國1,000億美元訊息，台積電財務長黃仁昭接受彭博與CNBC等外媒訪問時強調，「台積電無意把生意拱手讓人」，此次加碼投資，是因應美國客戶強勁需求，並抵禦競爭對手。

黃仁昭坦言，美國晶圓廠建設成本比台灣高出四到五倍，雖然隨海外營運規模放大，初期稀釋台積電財報表現的效應會擴大，但擴廠最終會進一步促進美國半導體生態系發展。

談到此次加碼美國投資細節，黃仁昭說：「會同時涵蓋前段晶圓廠和後段先進封裝廠。」這表示台積電在亞利桑那州的布局，最終可能包括十座晶圓廠和兩座封裝廠。

黃仁昭說，台積電擴大投資美國，是因應美國客戶強勁需求。他告訴彭博，「我們正盡一切可能，在任何可行地點擴產，以支援客戶成長」。

黃仁昭接受CNBC專訪也說，「我們看到這種結構強勁、持續多年的需求。」他說：「只要大趨勢正確，我們就能持續為股東帶來有獲利能力的成長。」

因應客戶需求，黃仁昭告訴CNBC，台積電正積極優化先進製程產能，包括快速把5奈米產能轉換為更先進的3奈米製程。他說，在美國4奈米製程的第一階段已投產。

黃仁昭說：「未來幾季規模會愈來愈大。」他表示，2奈米已開始挹注第2季營收，到了第3季會變成台積電新的成長來源。

此外，黃仁昭在彭博訪問中說，主管機關已同意，讓台積電明年起以美元發放股利給外資。黃仁昭說，受法規限制，台積電目前以新台幣發放股利；未來投資人可自行選擇是否改以美元領取。

他說：「我們的基本信念是，應該能以營運現金流支應資本支出，並保留足夠自由現金流，透過可持續且穩定增加的現金股利，回饋給股東。」黃仁昭也提到，「如果時機合適，不排除我們可以再次進入債券市場。」

台積 台積電 彭博

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