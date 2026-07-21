聽新聞
0:00 / 0:00
微軟資料中心 採用超微機櫃
超微（AMD）與微軟擴大合作，微軟雲端基建將布署超微的首款機櫃級AI平台「Helios」，激勵超微股價在20日早盤上漲3%。
微軟20日宣布，將在自家資料中心使用超微Helios機櫃，但未公布詳細財務數字與算力。這款機櫃先前已獲得Meta、OpenAI、甲骨文等採用，超微定於今年下半出貨。Helio要與輝達機櫃Grace Blackwell與Vera Rubin競爭，意在讓輝達機櫃首度面臨實質競爭壓力。
微軟表示，Helio將替微軟及其AI客戶，運作前沿模型的推論，並支援Azure AI服務。微軟與超微是長期合作夥伴，2023年微軟是第一個使用超微MI300X繪圖處理器（GPU）的客戶。
愈來愈多科技巨擘向超微採購AI加速器。超微表示，前十大AI公司中，有八家使用超微的Instinct GPU，包括OpenAI、SpaceXAI等。
Helios結合超微自家GPU、中央處理器（CPU）、網通、軟體。超微資料中心主管諾羅德（Forrest Norrod）說，他們專注於於提供最佳的「總體擁有成本」（TCO），具備最低的符元成本。
Futurum集團執行長紐曼表示，要是超微表現佳，可能拿下20%-25%市場，帶來數千億美元營收。Counterpoint Research分析師夏哈（Neil Shah）則說，Helio晶片媲美輝達GPU與CPU，但重點在軟體和最佳化，輝達CUDA有更大生態系。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。