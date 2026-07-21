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微軟資料中心 採用超微機櫃

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

超微（AMD）與微軟擴大合作，微軟雲端基建將布署超微的首款機櫃級AI平台「Helios」，激勵超微股價在20日早盤上漲3%。

微軟20日宣布，將在自家資料中心使用超微Helios機櫃，但未公布詳細財務數字與算力。這款機櫃先前已獲得Meta、OpenAI、甲骨文等採用，超微定於今年下半出貨。Helio要與輝達機櫃Grace Blackwell與Vera Rubin競爭，意在讓輝達機櫃首度面臨實質競爭壓力。

微軟表示，Helio將替微軟及其AI客戶，運作前沿模型的推論，並支援Azure AI服務。微軟與超微是長期合作夥伴，2023年微軟是第一個使用超微MI300X繪圖處理器（GPU）的客戶。

愈來愈多科技巨擘向超微採購AI加速器。超微表示，前十大AI公司中，有八家使用超微的Instinct GPU，包括OpenAI、SpaceXAI等。

Helios結合超微自家GPU、中央處理器（CPU）、網通、軟體。超微資料中心主管諾羅德（Forrest Norrod）說，他們專注於於提供最佳的「總體擁有成本」（TCO），具備最低的符元成本。

Futurum集團執行長紐曼表示，要是超微表現佳，可能拿下20%-25%市場，帶來數千億美元營收。Counterpoint Research分析師夏哈（Neil Shah）則說，Helio晶片媲美輝達GPU與CPU，但重點在軟體和最佳化，輝達CUDA有更大生態系。

超微 微軟 輝達

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