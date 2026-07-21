回應日商停產高純度六氟化鎢 台積電：特殊氣體供應多元不受影響

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

市場近期傳出，供應台積電（2330）等半導體大廠氣體的日本特殊氣體供應商Central Glass因大陸缺料，將停產高純度六氟化鎢（tungsten hexafluoride，WF6）。對此，台積電昨（20）日表示，目前不預期對公司營運產生影響。

台積電公關處昨日完整回應提到，「台積公司全球採購布局策略，是持續開發多源供應方案、建立多元的全球供應商。我們目前不預期對公司營運產生影響。」

台積電供應鏈與供應商皆提到，目前看氣體鎢粉原料無斷供，仍有多項替代方案，預期對產業影響有限。

台積電 日本 大陸

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