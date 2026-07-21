TV 面板報價走跌 監視器、筆電產品有撐

集邦科技（TrendForce）發布最新面板價格預測研究顯示，不同於電視面板7月報價全面走跌，也無懼記憶體價格飆漲， IT面板（監視器、筆電等）7月報價相對穩定，主要因成本壓力支撐價格底線。

TrendForce 研究副總范博毓指出，7月監視器面板需求預估季減約6%，但面板廠面臨高昂成本壓力，且品牌客戶在認知到成本結構後，短期內接受價格維持現狀。筆記型電腦（NB）面板方面，由於上半年出貨集中及第2季底的急單效應，第3季出貨動能預估將大幅下滑15%以上。儘管面板廠面臨出貨壓力，但同樣受限於高漲的成本壓力，7月NB面板預計維持持平態勢。

面板廠目前成本壓力居高不下，不願意在價格上做出更多讓步或積極調降價格。買賣雙方達成短期共識， 品牌客戶也意識到面板廠面臨的成本壓力，短期內接受價格走向持平或維持穩定。雖然出貨動能面臨壓力，但受限於高漲的成本結構，面板廠與品牌端在7月達成價格維持現狀的默契。

第3季筆電面板雖然面臨量能大幅縮減的挑戰，但受限於成本端壓力，報價並未隨需求下滑而走跌，而是呈現「量縮價平」局面。