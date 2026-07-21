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TV 面板報價走跌 友達、群創面臨短期價格修正挑戰

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
在品牌客戶端要求降價壓力下，面板大廠如友達、群創均面臨短期報價修正挑戰。示意圖。 記者李珣瑛／攝影
在品牌客戶端要求降價壓力下，面板大廠如友達、群創均面臨短期報價修正挑戰。示意圖。 記者李珣瑛／攝影

集邦科技（TrendForce）昨（20）日發布最新面板價格預測。儘管預期第3季整體電視品牌需求呈現季增趨勢，但拉貨動能預計集中在8月至9月，導致7月市場需求相對疲弱。

在品牌客戶端要求降價壓力下，面板大廠如友達（2409） 、群創（3481）均面臨短期報價修正挑戰。

友達董事會將於7月30日通過第2季財報，並召開法說會揭露財報營運成果，同時釋出第3季營運展望。

TrendForce 研究副總范博毓指出，由於7月需求轉弱，品牌客戶趁勢要求面板廠做出價格讓步。

在面板廠態度鬆動下，7月電視面板各尺寸報價預計全面下跌。32吋預估下跌1美元；43吋、50吋、55吋預估下跌2美元。至於65吋、75吋，受大尺寸需求波動影響，預估下跌達3美元。

面對電視面板報價的鬆動，國內兩大面板廠友達與群創均採取審慎的經營策略。友達持續推動「雙軸轉型」，降低大宗商品化電視面板的營收占比，將重心轉向車用顯示、醫療及零售等高毛利的工業應用領域，以減緩電視面板價格波動帶來的衝擊。

群創則透過產線優化與動態調整稼動率來應對。在7月電視面板需求暫時轉弱下，群創積極發展非面板業務，如半導體封裝 （FOPLP），並針對大尺寸電視需求採取「以銷定產」的方針，確保庫存水位健康，待 8、9月品牌拉貨動能回升。

展望後市，大尺寸面板市場在7月經歷「需求空窗期」，隨著品牌商為下半年節慶促銷做準備，市場普遍預期8、9月電視面板需求將顯著回暖。屆時報價是否能止跌回穩，將取決於面板廠在稼動率控制與成本管理上的成效。

往年8月至9月通常是品牌商迎接下半年重要的全球節慶促銷，如黑色星期五及耶誕節，進行提前備貨的關鍵期。品牌廠必須在此時確保庫存充足，以因應年底的銷售高峰，這是造成需求在第3季中後期顯著回升的因素。

友達 電視面板 群創

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