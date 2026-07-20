凌航為充實營運資金 簽署36億元聯貸合約

記憶體模組廠凌航（3135）20日公告，為充實營運資金，與以彰化商銀與元大商銀為統籌主辦銀行之聯合授信銀行團，簽訂三年期聯合授信合約，總額度新台幣36億元，用於購料與營運周轉金。

凌航董事長曾珍在6月曾預告，因應採購規模擴大與優化財務結構，將積極進行籌資，7月與今年年底前會再辦理兩次籌資，總金額約在百億元之內。

曾珍日前表示，記憶體供不應求情況持續延燒，DRAM與NAND快閃記憶體價格逐季高漲，雖然購買成本走高，但預期第3季獲利表現至少會維持上半年的高水準。

凌航記憶體主力供應商為南韓SK海力士（SK Hynix），當前庫存水位約維持3到4個月左右。曾珍預估，記憶體缺貨將延續至2028年，今、明兩年都是好年，且現階段已有雲端服務供應商（CSP）客戶要與凌航洽談2028年合約。