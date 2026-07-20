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凌航科技完成新台幣36億元銀行聯貸案簽約 為營運挹注成長動能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
凌航董事長曾珍（左）及執行副總曾萬全。圖／凌航提供
凌航董事長曾珍（左）及執行副總曾萬全。圖／凌航提供

凌航科技(3135)今日成功完成募集三年期新臺幣36億元聯合授信案並正式完成簽約，本次聯貸由彰化銀行與元大銀行擔任共同統籌主辦，本次聯貸案資金用途係為充實中期營運暨購料週轉金所需。隨本次聯貸36億元的營運資金挹注，將有機會進一步提升公司獲利與營運規模。

凌航表示，為因應AI伺服器機器人、Edge AI、車用及智慧醫療等高階市場持續攀升的記憶體備料需求，其中，針對AI伺服器高運算需求所打造的高階 RDIMM系列產品，將成為凌航下半年戰略布局的營運重心。

凌航科技董事長曾珍表示：凌航自2020年起即深耕工業控制記憶體市場，持續累積客製化設計、溫寬範圍規格驗證與長料保固等核心能力，奠定扎實的利基型客戶基礎。近年凌航持續切入AI伺服器、機器人、Edge AI、車用及智慧醫療等高附加價值領域，產品組合升級成效顯著。本次順利完成36億元聯貸案，代表銀行團對凌航的營運及財務體質深具信心並給予高度肯定，協助凌航持續掌握國際原廠產能配額，為營運成長動能提供穩定支撐。

在AI浪潮與工控市場雙軌驅動下，凌航獲利與營收同步寫下亮眼成績。受惠於產品組合優化，公司今年第一季每股稅後盈餘達 10.76 元，較去年同期大幅成長累計 2026 年上半年營收達新台幣 112.62 億元，年增率256%，不僅刷新公司成立以來最佳上半年表現，已達 2025 年全年營收（77.04億元）的1.46倍，營運成長趨勢明顯。

展望下半年，全球AI基礎建設投資持續加溫，高速運算伺服器、智慧型機器人及Edge AI終端裝置等應用場景，對高規格、高穩定度記憶體模組的需求將持續擴大。凌航持續擴大購料規模，持續強化與SK Hynix等國際原廠的長期供貨合約佈局，以確保客戶供貨穩定。

機器人 伺服器 彰化銀行

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