博弘雲端加入OpenAI陣營 加速企業生成式AI創新應用

台灣多雲解決方案領導品牌博弘雲端（6997）20日宣布正式加入OpenAI Partner Network，成為OpenAI Select Partner，未來將攜手OpenAI協助企業更快速、安全地導入OpenAI先進AI技術，並加速生成式AI在企業營運中的規模化應用。

OpenAI Partner Network是OpenAI推出的全球合作夥伴計畫，集結具備產業專業知識、技術交付能力及客戶服務經驗的合作夥伴，透過完整的技術資源、培訓與支援，協助企業導入OpenAI先進模型與產品，加速AI創新並創造可衡量的商業價值。

作為OpenAI Select Partner，未來博弘雲端將深化與OpenAI合作，協助企業以安全、負責且高效率的方式建置、部署及擴展AI應用。透過OpenAI最新模型GPT-5.6與ChatGPT Work等產品，企業能以更高效能、更佳成本效益運用AI技術，加速完成各項工作目標。憑藉從AI顧問規劃、資料整合、模型開發、企業系統串接到維運管理的一站式服務能力，博弘雲端協助企業將生成式AI無縫整合至既有營運流程，加速AI應用從試驗走向長期營運，真正發揮企業AI投資效益。

博弘雲端總經理何冠生Shasta Ho表示：「成為OpenAI Select Partner，是博弘雲端深化企業AI服務的重要里程碑。博弘雲端將結合OpenAI的領先技術與自身在企業雲端及AI導入的經驗協助客戶加速AI創新，同時建立可長期維運的企業AI能力。」

博弘雲端長期協助金融服務、製造、零售、交通運輸、醫療及公共部門等產業推動數位轉型，提供涵蓋雲端顧問、雲端遷移、資料平台建置、企業AI導入、維運服務（Managed Services）及資安代管服務（Managed Security Services）等完整一站式企業級解決方案。

在企業AI應用方面，博弘雲端曾協助鼎鼎聯合行銷（HAPPY GO）部署企業級生成式人工智慧解決方案，透過增強客戶洞察和決策能力，將行銷轉換率提高了50%。此外，也協助Gogolook（6902）建置AI防詐與詐欺偵測機制，實現了99%的標籤準確率，進一步強化使用者信任與平台安全。

展望未來，博弘雲端將持續深化與OpenAI的合作，擴展企業AI顧問服務、打造AI應用解決方案加速器（AI Solution Accelerators），並持續強化AI治理（AI Governance）能力，協助更多企業因應快速變化的市場環境，加速生成式AI的規模化應用，將AI創新真正轉化為可持續的企業競爭優勢。