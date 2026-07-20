Ayar Labs與Lightmatter兩大矽光子獨角獸 加速矽光子生態系建構

DIGITIMES今日發布最新報告指出，兩大矽光子獨角獸Ayar Labs、Lightmatter採用小晶片(Chiplet)、3D封裝、異質整合和光子中介層等新技術概念，各自研發光學小晶片TeraPHY、光互連產品Passage等創新方案，同時布局外部雷射光源模組和可拆式光纖陣列單元等關鍵零組件，兩大矽矽光子獨角獸投入研發極具創新、前瞻性的光互連產品，對資料中心、AI硬體供應鏈產生長期且關鍵影響力。

DIGITIMES分析師陳冠榮表示，Ayar Labs、Lightmatter的創新技術，吸引金融和科技業者投資，兩家公司累積獲得投資達81億美元以上，Ayar Labs方面，已獲得超微(AMD)、英特爾(Intel)、NVIDIA、台積電和聯發科支持，Ayar Labs核心產品為採用小晶片架構的矽光子晶片TeraPHY、外部雷射光源模組SuperNova；Lightmatter則獲得Google旗下創投參加多輪募資，其核心產品為採用3D封裝架構、光子中介層技術的Passage系列產品、外部雷射光源模組Guide產品，另外兩大新創業者分別與合作企業開發可拆式光纖陣列單元。

近期Ayar Labs與Lightmatter強化與合作企業研發晶片、伺服器和機櫃等產品，根據最新公開資料，Ayar Labs與緯穎合作在COMPUTEX 2026展示機櫃級AI系統，同時展示Ayar Labs分別與創意電子、世芯合作的CPO模組；Lightmatter方面，與創意電子合作已進入流片階段，雙方採用台積電的N3P先進製程和COUPE技術平台進行生產。此外，兩大新創業者積極參加重要技術、產業聯盟，掌握最新市場資訊、參與技術標準制定和接觸潛在合作企業。

陳冠榮指出，Ayar Labs、Lightmatter的光學互連產品仍需搭配運算、交換器晶片組成完整方案，預估產品的主要目標客戶將是超微、英特爾和NVIDIA等晶片業者，以及投入自研晶片的大型CSP，上述潛在客戶導入測試、客戶採購和產品營收貢獻時程仍需持續追蹤；另外，由於Ayar Labs、Lightmatter產品研發仰賴長期投入及合作業者支持，因此，確保資金供應無虞、建構自有供應鏈夥伴將是公司生存發展的重大課題，兩大新創業者未來策略布局值得關注。