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二林園區帶動！中科營收續創高 今年前四月成長14.92%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

中部科學園區營收續創佳績。中科管理局表示，2026年截至4月底止，營業額已較去年同期成長14.92%，其中二林園區成長更是達到221.33%。

中科2025年雖面臨關稅政策變化及地緣政治衝突等外在環境挑戰，園區營業額續創兆元榮景，較2024年成長了9.29%，就業人數也突破6萬人大關，創下歷史新高。今年營業額有望再續創新高。

中科管理局表示，為鞏固我國半導體先進製程技術領先地位，將1.4奈米製程留在中科，執行台中園區擴建二期計畫，公共工程及廠商建廠均加速同步進行中，未來投資將破兆，帶進4,500個就業機會，創造5,000億元年產值。

中科管理局表示，中科實中新建校舍已完工，新設國小部並招生，提供完善教育資源，滿足園區廠商從業人員子女教育需求；二林園區服務大樓(包含警察二林分隊舍)已於去年落成啟用，標準廠房亦已完工，提供園區多元產業設廠需求。此外，為超前部署旗艦廠商進駐期程，辦理台中園區污水處理廠二期改建工程，不僅大幅提升水資源效益，更榮獲行政院公共工程金質獎的肯定。中科更積極規劃興建后里園區保警服務大樓、台中園區單身宿舍二期，使園區生活機能及服務更臻完善。

營收 中科

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