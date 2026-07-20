時碩：AI水冷散熱元件7月量產 攻人形機器人應用

精密機械加工金屬製造商時碩工業今天表示，人工智慧AI伺服器水冷散熱系統、人形機器人與航太等事業成長可期，散熱水冷系統元件7月開始量產，預期下半年業績成長幅度，將比上半年成長13%更佳。

時碩下午受邀參加券商舉行法人說明會，觀察上半年營運，時碩集團總裁兼時碩總經理黃亞興表示，汽車應用穩健貢獻，人工智慧AI伺服器水冷散熱模組、人形機器人與航太等精密金屬關鍵零配件開始發力。

展望下半年營運，黃亞興透露，時碩在散熱水冷系統產品7月已開始量產，集團持續鞏固存量市場，搭配衝刺增量市場，站在汽車用規模基礎上，持續布局AI應用液冷、航太和人形機器人等新事業。他表示，時碩集團未來成長將是系統性和結構性的綜效。

時碩預估，下半年成長率將顯著高於上半年成長13%水準，下半年專案量產加速落地。

黃亞興指出，AI水冷散熱系統元件獲得日系大廠相關伺服器散熱應用訂單，今年起至2027年營收占比顯著，在人形機器人領域卡位關鍵關節零組件，獲中國大陸廠商初期訂單。

時碩發言人林宜正以及時碩中國大陸無錫廠區業務工程部處長吳致融說明，時碩新客戶和新訂單持續挹注，布局特殊處理和加值服務業務，其中散熱水冷系統模組及AI伺服器熱管理業務新訂單發酵可期，時碩也積極布局人形機器人等關節模組精密零配件製造。

在東南亞布局，林宜正說明，時碩泰國新廠在今年3月底已開始試營運，持續規劃在泰國興建多廠，部分客戶訂單轉到泰國新廠取得專業認證，泰國廠區布局航太、工業和汽車應用。

時碩在5月中旬公告，規劃投資人民幣1.37億元（約新台幣6.5億元），因應客戶散熱專案開發及後續量產需求，布局中國大陸無錫、蘇州、西安等子公司產能。根據資料，時碩無錫廠布局散熱專案包括伺服器用水冷快拆接頭等，蘇州廠布局散熱片和鍛造液冷板等，西安廠布局脫臘鑄造增值服務等。

觀察營收應用比重，根據資料，到今年上半年，燃油動力相關應用業績占時碩整體業績比重約23%、安全相關占比約14%、工業用占比34%、航太用占比17%、電動車占比約10%、散熱系統占比約1.9%。

時碩自結上半年合併營收新台幣28.22億元，年增13.32%。法人預期，時碩今年毛利率目標25%、營業利益率目標10%，2027年包括AI散熱系統和人形機器人應用業績占比目標20%。