快訊

謝賢89歲辭世！前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」永遠愛妳成追憶

SK會長：記憶體價格高到「不正常」 將擴產避免晶片通膨

孟耿如早已離開台灣！乾媽說溜嘴「曝她現移居英國」

聽新聞
0:00 / 0:00

時碩：AI水冷散熱元件7月量產 攻人形機器人應用

中央社／ 台北20日電

精密機械加工金屬製造商時碩工業今天表示，人工智慧AI伺服器水冷散熱系統、人形機器人與航太等事業成長可期，散熱水冷系統元件7月開始量產，預期下半年業績成長幅度，將比上半年成長13%更佳。

時碩下午受邀參加券商舉行法人說明會，觀察上半年營運，時碩集團總裁兼時碩總經理黃亞興表示，汽車應用穩健貢獻，人工智慧AI伺服器水冷散熱模組、人形機器人與航太等精密金屬關鍵零配件開始發力。

展望下半年營運，黃亞興透露，時碩在散熱水冷系統產品7月已開始量產，集團持續鞏固存量市場，搭配衝刺增量市場，站在汽車用規模基礎上，持續布局AI應用液冷、航太和人形機器人等新事業。他表示，時碩集團未來成長將是系統性和結構性的綜效。

時碩預估，下半年成長率將顯著高於上半年成長13%水準，下半年專案量產加速落地。

黃亞興指出，AI水冷散熱系統元件獲得日系大廠相關伺服器散熱應用訂單，今年起至2027年營收占比顯著，在人形機器人領域卡位關鍵關節零組件，獲中國大陸廠商初期訂單。

時碩發言人林宜正以及時碩中國大陸無錫廠區業務工程部處長吳致融說明，時碩新客戶和新訂單持續挹注，布局特殊處理和加值服務業務，其中散熱水冷系統模組及AI伺服器熱管理業務新訂單發酵可期，時碩也積極布局人形機器人等關節模組精密零配件製造。

在東南亞布局，林宜正說明，時碩泰國新廠在今年3月底已開始試營運，持續規劃在泰國興建多廠，部分客戶訂單轉到泰國新廠取得專業認證，泰國廠區布局航太、工業和汽車應用。

時碩在5月中旬公告，規劃投資人民幣1.37億元（約新台幣6.5億元），因應客戶散熱專案開發及後續量產需求，布局中國大陸無錫、蘇州、西安等子公司產能。根據資料，時碩無錫廠布局散熱專案包括伺服器用水冷快拆接頭等，蘇州廠布局散熱片和鍛造液冷板等，西安廠布局脫臘鑄造增值服務等。

觀察營收應用比重，根據資料，到今年上半年，燃油動力相關應用業績占時碩整體業績比重約23%、安全相關占比約14%、工業用占比34%、航太用占比17%、電動車占比約10%、散熱系統占比約1.9%。

時碩自結上半年合併營收新台幣28.22億元，年增13.32%。法人預期，時碩今年毛利率目標25%、營業利益率目標10%，2027年包括AI散熱系統和人形機器人應用業績占比目標20%。

機器人 布局 伺服器

延伸閱讀

鴻海奪SpaceX AI伺服器大單 相關業務動能將比預期強

弘凱五路出擊營運衝 海外市場耕耘成效顯現

目標價衝7,000元！外資看好緯穎ASIC爆發 緯創同步逆勢抗震

曾投資LED失利、自嘲最壞時機就現在…強茂方家兄弟10年從車規練出AI通行證 攻進國際車鏈

相關新聞

集邦：電視面板報價7月續跌 估8月起需求有望季增走揚

集邦科技（TrendForce）20日發布今年7月下旬面板報價預測七月下旬面板價格預測，TrendForce研究副總范博毓表示，由於電視品牌需求預期在8-9月出現，因此7月報價仍呈疲弱下跌走勢。而IT用的監視器及筆電用面板報價，則仍然持平。

艾訊攜手 oToBrite 鎖定人形機器人應用

工業電腦廠艾訊（3088）近期宣布與車用視覺解決方案專家oToBrite展開合作，共同推出整合式邊緣AI視覺解決方案，鎖定人形機器人、自主移動載具及Physical AI等新世代智慧應用。此次合作結合艾訊搭載NVIDIA Jetson Thor的機器人開發套件AIE015-AT與oToBrite車規等級oToCAM系列GMSL相機，提供高效能AI運算與可靠的多鏡頭環境感知能力，加速智慧自主系統的開發與部署。

宣明智緊急開顱取出160ml血塊 兒曝最新病況：已睜眼、雙腳能動

74歲聯電榮譽副董事長宣明智昨天因腦硬膜外出血緊急送醫開刀，兒子宣昶有今天透露最新病況，宣明智術後病情已全面穩定，不僅能睜眼，雙腳也可自主活動。

LINE禮物五周年、累積突破1億筆送禮私訊 年輕女性大幅使用送禮服務

2026年LINE禮物迎來上線五周年，LINE內部數據顯示，在LINE 用戶中，20至34歲女性使用過LINE禮物的比率已超過 80%，送禮服務已深刻融入年輕用戶的日常生活；五年來更在台灣用戶間累積締造超過1億則私訊，是用戶傳遞祝福、感謝與支持的重要社交入口。LINE禮物讓「想到就送」成為新世代維繫關係的自然方式。

日本高純度六氟化鎢缺料減產衝擊？台積電回應了

近期市場流傳屬於台積電（2330）等半導體大廠氣體供應商的日本特殊氣體供應商Central Glass因大陸缺料將停產全球高純度六氟化鎢（tungsten hexafluoride，WF₆），引發外界關注對半導體市場的干擾，供應鏈預期有特殊氣體有美國替代方案無缺料影響有限，對此議題，台積電今日也正式回應本報記者提問，破除市場傳聞造成的疑慮。

資安、生成AI加持 零壹科技下半年營運更旺、全年業績有望再拚高

軟體服務商零壹科技（3029）6月合併營收達25.37億元、月成長8.4％，創下單月歷史第三高，推動今年上半年合併營收141.19億元，創歷史同期新高。法人看好，零壹科技在資安轉型及生成式AI加持下，全年營運將有望續創新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。