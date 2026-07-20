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集邦：電視面板報價7月續跌 估8月起需求有望季增走揚

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技（TrendForce）20日發布今年7月下旬面板報價預測。圖／集邦提供
集邦科技（TrendForce）20日發布今年7月下旬面板報價預測。圖／集邦提供

集邦科技（TrendForce）20日發布今年7月下旬面板報價預測七月下旬面板價格預測，TrendForce研究副總范博毓表示，由於電視品牌需求預期在8-9月出現，因此7月報價仍呈疲弱下跌走勢。而IT用的監視器及筆電用面板報價，則仍然持平。

TrendForce研究副總范博毓表示，預估整體第3季的主要電視品牌需求有機會呈現季增趨勢，但將會集中在8-9月份，也意味著7月仍是需求較為疲弱的月份。品牌客戶趁勢抓緊需求轉弱的時間，開始要求面板廠降價。的確目前面板廠在需求稍轉弱的狀況下，對面板價格的態度較為鬆動，預估有機會對電視面板價格作出些許跌價讓步。目前預估7月電視面板各尺寸價格趨勢，32吋預估下跌1美元，43吋、50吋、55吋預估下跌2美元，65吋與75吋預估下跌3美元。

他指出，7月起監視器面板需求開始走弱，客戶開始陸續調節面板需求，預估整體MNT面板需求可能將季減約6%。雖然需求開始下滑，但是目前面板廠成本壓力仍高，因此不太願意在價格上作出更多讓步，品牌客戶也意識到面板廠面臨較大的成本壓力下，短期可以接受價格走向持平。因此就7月的MNT面板價格趨勢來看，預估在買賣雙方都可接受的狀態下，MNT面板價格將全面轉為持平。

范博毓說，今年以來筆電面板受到筆電整機其他主要零組件供貨狀況不穩定，導致出貨節奏較為混亂，面板出貨目前明顯集中於上半年，甚至第2季季底仍有一波急單拉貨動能出現。因此，目前預估第3季的筆電面板出貨動能將出現大幅下滑，下滑幅度可能達到15%以上，面板廠在筆電面板出貨上將開始感受到明顯壓力。不過目前筆電面板的成本壓力居高不下，因此面板廠也不願意積極調降價格，品牌客戶在認知到面板成本壓力高漲下，短期也可接受面板價格維持穩定。因此就目前觀察7月份的筆電面板價格走勢，預估將全面維持持平態勢。

電視面板

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