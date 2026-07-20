AI 時代人才培育升級 AIS3打造資安學習環境

隨著人工智慧（AI）快速發展，生成式AI、大型語言模型（LLM）及AI Agent逐漸廣泛應用，也衍生模型安全、提示詞攻擊（Prompt Injection）及越獄攻擊（Jailbreak）等新興資安挑戰。

教育部指導之跨領域資通訊安全人才培育計畫（以下簡稱資安人才培育計畫）於20至26日在國立陽明交通大學辦理「AIS3新型態資安暑期課程（Advanced Information Security Summer School）」，今年新增AI模型安全課程，並首度建置全本地LLM推理平台，打造更貼近產業需求的學習環境。

此次活動由國立台灣科技大學、國立陽明交通大學、國立台灣大學、國立中正大學與國立台北科技大學共同主辦，並與國家高速網路與計算中心技術合作，運用高效能運算資源建置「全本地AIS3 LLM推理平台」。

課程期間，講師及學員皆可直接存取大型語言模型，即時運用AI工具進行模型攻防、安全測試、程式分析、漏洞研究及資安自動化等多元實作，打造接近實際產業環境的AI實作場域，在安全且穩定的環境中深化AI與資安整合應用能力，此一設計開創國內資安人才培育課程的新模式。

教育部跨領域資通訊安全人才培育計畫總計畫協同主持人、國立台灣科技大學鄭欣明教授表示，AI快速發展正重新形塑資訊安全樣貌，資安人才除具備傳統攻防能力外，更須理解AI模型的運作原理、安全風險及應用方式。

因此，今年AIS3暑期課程以「AI Security」、「AI Safety」及「AI Skill」三大核心理念規劃課程內容，目標培養兼具AI應用能力、模型安全思維及資安實務能力的新世代資安人才。

其中，「AI Security」著重運用AI提升資安分析、防護及攻防能力；「AI Safety」聚焦大型語言模型與生成式AI的模型安全、攻擊手法及防禦機制；「AI Skill」則培養學員善用大型語言模型、AI Agent及各類AI工具，應用於程式分析、漏洞研究、資安自動化及攻防競技等實務情境，提升AI輔助資安工作的效率與品質。

教育部資訊及科技教育司長葉家宏表示，AIS3長期致力於培育我國資訊安全人才，12年來已培育超過千名資安專業人才，並持續串聯政府、學術界及產業界資源，打造兼具理論與實作的高品質學習平台。

葉家宏提到，今年導入AI模型安全課程及建置全本地LLM推理平台，不僅展現我國資安人才培育積極接軌AI發展趨勢，更象徵國內資安教育正式邁向AI原生（AI-Native）學習的新階段。

面對AI快速發展及全球資安情勢持續變化，教育部未來將持續推動跨領域資通訊安全人才培育，深化AI與資訊安全整合應用，持續導入最新技術與實務教學，培養兼具AI應用能力、模型安全及資安攻防能力的新世代資安人才。