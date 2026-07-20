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艾訊攜手 oToBrite 鎖定人形機器人應用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠艾訊（3088）近期宣布與車用視覺解決方案專家oToBrite展開合作，共同推出整合式邊緣AI視覺解決方案，鎖定人形機器人、自主移動載具及Physical AI等新世代智慧應用。此次合作結合艾訊搭載NVIDIA Jetson Thor的機器人開發套件AIE015-AT與oToBrite車規等級oToCAM系列GMSL相機，提供高效能AI運算與可靠的多鏡頭環境感知能力，加速智慧自主系統的開發與部署。

艾訊表示，可靠的環境感知能力是下一代自主系統的核心關鍵。透過整合oToBrite車規等級GMSL相機與艾訊採用NVIDIA Jetson Thor的AIE015-AT，我們為開發者提供兼具高效能與可擴充性的機器人與Physical AI開發平台。

隨著人形機器人、自主移動載具及Physical AI持續快速發展，可靠的環境感知已成為智慧化與安全運作的關鍵。新一代自主系統除了需要強大的AI運算能力，更仰賴高品質影像擷取、低延遲資料傳輸，以及相機模組與邊緣AI平台的無縫整合。

專為機器人、自主系統及Physical AI應用打造的AIE015-AT，提供最高2,070 FP4 TFLOPS AI運算效能，並支援NVIDIA Isaac、NVIDIA Holoscan與NVIDIA Metropolis平台。

oToBrite公司的oToCAM系列將車規等級影像技術導入本次整合方案，包括廣受採用的3MP oToCAM223、5MP oToCAM260ISP與8MP oToCAM271ISP等機型，可滿足人形機器人、自主移動載具及Physical AI等不同應用場景的視覺需求。

透過此次合作，艾訊與oToBrite成功串聯車用視覺技術與邊緣AI運算能力，協助全球開發者加速人形機器人、自主移動載具及Physical AI解決方案的開發與部署。整合方案不僅降低系統整合複雜度，更可於邊緣端提供具備即時性、可靠性與高度擴充性的多鏡頭感知能力。

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