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AI 硬體需求持續增長 緯穎與華碩受市場矚目

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

AI硬體需求並未放緩，全球雲端基礎設施與終端應用的投資力道在2026年依然強勁。AI伺服器大廠緯穎（6669）與跨足巨型資料中心的華碩（2357），近期在強勁的基本面支撐下，產業後市表現成為市場焦點。

雲端服務供應商（CSP）對次世代AI機櫃（如NVL72）的強勁拉貨，帶動緯穎2026年營運屢創新高。雖然公司因應組件漲價導入代採購模式，調整了短期營收認列，但實質的機櫃出貨量、整體獲利率皆雙雙向上拉升；法人看好緯穎在高階液冷技術與大客戶市占率的領先地位，長線獲利上修動能依然充沛。

華碩則靠著地端與雲端雙軌策略成功突圍。除了AI PC終端換機潮進入高原收割期外，華碩的AI伺服器與基礎設施事業群營收占比正快速拉升，法人預估後續年度占比有望挑戰五成以上。市場正逐步將華碩的評價模型由傳統PC品牌廠調升為「純AI伺服器概念股」，帶動資金進場卡位。

展望後市，在AI伺服器規格升級與高毛利產品出貨拉升下，緯穎與華碩的長多架構並未改變。股價表現上，緯穎與華碩近期皆在高檔呈現強勢整理，由於兩者皆屬高單價的高價股或中高價股，對一般現股投資人而言資金門檻較高。市場專家指出，隨市場波動加劇，投資人此時可透過操作權證來優化資金調度。

權證發行商建議，緯穎現股單張動輒逾百萬、華碩也要接近百萬元，欲進場布局權證的投資人，應優先挑選價內外15％以內、剩餘天數大於90天以上的購購權證，並採取「嚴設停損、見好就收」的策略，方能靈活掌握這波AI長線行情。

華碩 緯穎 伺服器

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