防範量子解密影響國安 立委喊話台灣加快腳步

量子電腦發展加速，中研院也在加速布局。立委葛如鈞20日在立法院教育及文化委員會質詢時指出，美國政府與Google均已提前量子安全遷移時程，台灣也應加強投入研發，提高相關預算。中研院院長陳建仁表示，將重新檢討預算配置，朝加強投入方向努力。

葛如鈞表示，隨著量子電腦技術逐漸成熟，現行RSA、ECC等加密技術未來恐遭破解，國際間已出現「先竊取、後解密」（Harvest Now, Decrypt Later）的策略，也就是先蒐集加密資料，待量子電腦成熟後再進行破解，未來恐對政府機密、金融系統及國家安全帶來重大風險。

葛如鈞舉例，未來任何的敵對勢力，都可能進入銀行系統，竄改國人存款數額，甚至是直接偽造賴清德總統發布國家文告等，為此，美國政府已提前量子安全遷移時程，Google甚至將相關規畫提前至2029年，各國都在加速布局。他肯定中研院量子研究成果，但後量子密碼學攸關國安，希望中研院新年度預算能提高相關投入。

中研院資訊所特聘研究員兼所長廖弘源表示，目前確實有不少國家採取先儲存資料、待未來解密的做法，原先預估量子破解可能需30年，但相關時程已有縮短趨勢。目前相關預算維持持平，將回去重新檢討是否加碼相關資源配置。

陳建仁表示，中研院2027年度預算雖已編列完成，但將再檢討相關預算配置，朝強化量子安全研究方向努力。

此外，立委吳沛憶及洪孟楷也關注AI人才培育與AI治理議題。中研院法律所特聘研究員兼代理所長李建良回應，目前正同步推動兩項政策研究，一是由法律所資訊法中心撰擬的《AI政策白皮書》（暫定名），預計年底提出；另一項則為有關台灣學術研究與資料開放運用的政策白皮書，年底前可望有新進程，期望提制度性改革建議。