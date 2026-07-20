快訊

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍一號將停飛」 原因曝光

台積電收高30元不敵大盤探底 台股收跌221點

陳意涵北影失常掀議！ 知情人士爆：後台曾小酌

聽新聞
0:00 / 0:00

防範量子解密影響國安 立委喊話台灣加快腳步

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

量子電腦發展加速，中研院也在加速布局。立委葛如鈞20日在立法院教育及文化委員會質詢時指出，美國政府與Google均已提前量子安全遷移時程，台灣也應加強投入研發，提高相關預算。中研院院長陳建仁表示，將重新檢討預算配置，朝加強投入方向努力。

葛如鈞表示，隨著量子電腦技術逐漸成熟，現行RSA、ECC等加密技術未來恐遭破解，國際間已出現「先竊取、後解密」（Harvest Now, Decrypt Later）的策略，也就是先蒐集加密資料，待量子電腦成熟後再進行破解，未來恐對政府機密、金融系統及國家安全帶來重大風險。

葛如鈞舉例，未來任何的敵對勢力，都可能進入銀行系統，竄改國人存款數額，甚至是直接偽造賴清德總統發布國家文告等，為此，美國政府已提前量子安全遷移時程，Google甚至將相關規畫提前至2029年，各國都在加速布局。他肯定中研院量子研究成果，但後量子密碼學攸關國安，希望中研院新年度預算能提高相關投入。

中研院資訊所特聘研究員兼所長廖弘源表示，目前確實有不少國家採取先儲存資料、待未來解密的做法，原先預估量子破解可能需30年，但相關時程已有縮短趨勢。目前相關預算維持持平，將回去重新檢討是否加碼相關資源配置。

陳建仁表示，中研院2027年度預算雖已編列完成，但將再檢討相關預算配置，朝強化量子安全研究方向努力。

此外，立委吳沛憶及洪孟楷也關注AI人才培育與AI治理議題。中研院法律所特聘研究員兼代理所長李建良回應，目前正同步推動兩項政策研究，一是由法律所資訊法中心撰擬的《AI政策白皮書》（暫定名），預計年底提出；另一項則為有關台灣學術研究與資料開放運用的政策白皮書，年底前可望有新進程，期望提制度性改革建議。

國安 中研院 Google

延伸閱讀

廣達、緯創徵召量子電腦人才！台灣電子五哥研發落地加速搶人

中原量子資訊中心攜手鴻海台大 辦高中量子學習營為下個世代培育人才

中研院院士會議登場！陳建仁首度掌舵 承諾組人文與科技重點國家隊

稱「閣揆是最後政務公職」卻接中研院長 陳建仁：學術研究是我的最愛

相關新聞

宣明智緊急開顱取出160ml血塊 兒曝最新病況：已睜眼、雙腳能動

74歲聯電榮譽副董事長宣明智昨天因腦硬膜外出血緊急送醫開刀，兒子宣昶有今天透露最新病況，宣明智術後病情已全面穩定，不僅能睜眼，雙腳也可自主活動。

日本高純度六氟化鎢缺料減產衝擊？台積電回應了

近期市場流傳屬於台積電（2330）等半導體大廠氣體供應商的日本特殊氣體供應商Central Glass因大陸缺料將停產全球高純度六氟化鎢（tungsten hexafluoride，WF₆），引發外界關注對半導體市場的干擾，供應鏈預期有特殊氣體有美國替代方案無缺料影響有限，對此議題，台積電今日也正式回應本報記者提問，破除市場傳聞造成的疑慮。

LINE禮物五周年、累積突破1億筆送禮私訊 年輕女性大幅使用送禮服務

2026年LINE禮物迎來上線五周年，LINE內部數據顯示，在LINE 用戶中，20至34歲女性使用過LINE禮物的比率已超過 80%，送禮服務已深刻融入年輕用戶的日常生活；五年來更在台灣用戶間累積締造超過1億則私訊，是用戶傳遞祝福、感謝與支持的重要社交入口。LINE禮物讓「想到就送」成為新世代維繫關係的自然方式。

資安、生成AI加持 零壹科技下半年營運更旺、全年業績有望再拚高

軟體服務商零壹科技（3029）6月合併營收達25.37億元、月成長8.4％，創下單月歷史第三高，推動今年上半年合併營收141.19億元，創歷史同期新高。法人看好，零壹科技在資安轉型及生成式AI加持下，全年營運將有望續創新高。

電電公會推TEEMA科學園區 21日招商論壇聚焦墨西哥

台灣電機電子工業同業公會積極推動TEEMA科學園區招商作業，公會今天表示，將於21日舉行TEEMA科學園區招商說明會暨墨...

高純度六氟化鎢缺料減產衝擊半導體？供應鏈看原料無斷供

近期市場流傳屬於台積電（2330）等半導體大廠氣體供應商的日本特殊氣體供應商Central Glass因缺料將停產全球高純度六氟化鎢（tungsten hexafluoride，WF₆），引發外界關注對半導體市場的干擾，對此供應鏈與供應商皆提到，目前看氣體鎢粉原料無斷供，仍有多項替代方案預期對產業影響有限，惟生產成本因通膨已持續提高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。