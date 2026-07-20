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電信、有線電視搶寬頻升速用戶 凱擘用戶升級突破六成
AI趨勢、影音串流、電競等趨勢帶起寬頻上網高速需求，中華電信（2412）及中嘉、凱擘、大大寬頻等有線電視業者也積極搶進寬頻升速需求，凱擘日前宣布斥資百億元，升級光纖網路，打造新世代寬頻10G，推出1G對稱頻寬，每月千元有找。
凱擘今日宣布，新世代寬頻上市短短三個月，新方案主動詢問率大幅成長 227%，既有用戶升級比例突破六成。
新世代寬頻將迎來大升級，凱擘宣布，將於7月27日舉行「凱擘新速代10G 服務再升級記者會」 ，由凱擘大寬頻總經理謝明益親自揭示新一代寬頻服務策略與智慧家庭發展藍圖。
凱擘將全新「凱擘新速代 10G」 服務，並同步宣布全方位客戶服務升級計畫，從光纖網路、智慧家庭應用到影音娛樂內容，攜手合作夥伴台灣大哥大（3045）、韓國電信 KT，打造更完整的智慧生活體驗。
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