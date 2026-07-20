電信、有線電視搶寬頻升速用戶 凱擘用戶升級突破六成

2026年LINE禮物迎來上線五周年，LINE內部數據顯示，在LINE 用戶中，20至34歲女性使用過LINE禮物的比率已超過 80%，送禮服務已深刻融入年輕用戶的日常生活；五年來更在台灣用戶間累積締造超過1億則私訊，是用戶傳遞祝福、感謝與支持的重要社交入口。LINE禮物讓「想到就送」成為新世代維繫關係的自然方式。

2026-07-20 12:56