宣明智緊急開顱取出160ml血塊 兒曝最新病況：已睜眼、雙腳能動

74歲聯電榮譽副董事長宣明智昨天因腦硬膜外出血緊急送醫開刀，兒子宣昶有今天透露最新病況，宣明智術後病情已全面穩定，不僅能睜眼，雙腳也可自主活動。

宣明智兒子、宣捷幹細胞董事長宣昶有今在臉書發文表示，父親昨天手術後病情已全面穩定下來，「令人開心的叫了睜眼，隨口令雙腳可以自主活動」，目前狀況沒有明顯會致殘或留下嚴重後遺症。

宣昶有指出，父親經歷約1小時40分鐘的緊急開顱手術，成功為顱內減壓，同時取出上個月第一次打高爾夫球摔傷所造成的陳舊性血水，以及這次後腦碰傷形成的大量血塊，共約160毫升。

他說，父親因長年心臟裝有近10支血管支架，因此服用抗凝血劑，導致任何碰撞都容易出血，顱內出血更是最可怕、也最難發現。父親目前病情狀況雖沒有明顯致殘或留下嚴重後遺症，但防止再度出血，以及原本慢性心臟衰竭的基礎疾病，已成為主要的加護病房治療課題。

宣昶有表示：「奇蹟似的天赦福德迎來各路祝福」，希望父親這兩天能好好休息恢復，並感謝親朋好友打氣、加油及祈禱，「是一股超越人類力量讓74歲的他腦內脫胎易主！」也再次祈禱父親出血停止、平安恢復。

宣明智昨天上午因腦硬膜外出血緊急送醫，接受腦神經外科手術，術後轉入加護病房持續治療及觀察。宣明智辦公室當時表示，手術順利完成，接下來將觀察、細心靜養並等待恢復，也盼外界給予宣明智及家人妥善的休養環境，避免前往探訪。