聽新聞
0:00 / 0:00
日本高純度六氟化鎢缺料減產衝擊？台積電回應了
近期市場流傳屬於台積電（2330）等半導體大廠氣體供應商的日本特殊氣體供應商Central Glass因大陸缺料將停產全球高純度六氟化鎢（tungsten hexafluoride，WF₆），引發外界關注對半導體市場的干擾，供應鏈預期有特殊氣體有美國替代方案無缺料影響有限，對此議題，台積電今日也正式回應本報記者提問，破除市場傳聞造成的疑慮。
台積電公關處完整回應如下：台積公司全球採購布局策略，是持續開發多源供應方案、建立多元的全球供應商。我們目前不預期對公司營運產生影響。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。