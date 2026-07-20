日本高純度六氟化鎢缺料減產衝擊？台積電回應了

近期市場流傳屬於台積電（2330）等半導體大廠氣體供應商的日本特殊氣體供應商Central Glass因大陸缺料將停產全球高純度六氟化鎢（tungsten hexafluoride，WF₆），引發外界關注對半導體市場的干擾，供應鏈預期有特殊氣體有美國替代方案無缺料影響有限，對此議題，台積電今日也正式回應本報記者提問，破除市場傳聞造成的疑慮。

台積電公關處完整回應如下：台積公司全球採購布局策略，是持續開發多源供應方案、建立多元的全球供應商。我們目前不預期對公司營運產生影響。