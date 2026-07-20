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資安、生成AI加持 零壹科技下半年營運更旺、全年業績有望再拚高

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

軟體服務商零壹科技（3029）6月合併營收達25.37億元、月成長8.4％，創下單月歷史第三高，推動今年上半年合併營收141.19億元，創歷史同期新高。法人看好，零壹科技在資安轉型及生成式AI加持下，全年營運將有望續創新高。

零壹科技6月合併營收達25.37億元、月成長8.4％、年增13.6％，創單月歷史第三高，累計今年上半年合併營收141.19億元、年增9.4％，寫下歷史同期新高。

法人指出，零壹目前為博通旗下VMware的台灣獨家代理商，受惠於雲端訂閱制持續成長，加上生成式AI商家加持，今年下半年業績成長動能將有望持續升溫，有望帶動全年業績再度寫下新高表現。

零壹科技20日股價表現相對穩健，午盤上漲逾1％，並力守在5日線及10日線之上，表現相對其他類股平穩。

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